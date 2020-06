UeD Sara: “Non ci ha capito niente” sfogo passato duro, origini, esterne

Sara Shaimi ha deciso di costruire un rapporto sincero con i follower rispondendo spesso su Instagram a varie domande per raccontarsi e dare consigli spassionati. L’ex tronista di Uomini e Donne lo sta facendo da un bel po’ senza limitarsi, visto che almeno per il momento ha condiviso domande tutt’altro che semplici e non ha dato delle risposte superficiali. Non è da tutti farlo, e lo saprete bene perché vi sarà senz’altro capitato di vedere Vip e Nip usare Instagram solo per sponsorizzare prodotti. Recentemente la Shaimi ha parlato sia del suo passato, su cui in realtà già sapevamo qualcosa, sia delle sue origini e delle esterne che ha fatto durante le registrazioni di Uomini e Donne: dichiarazioni che ovviamente non potevamo che condividere con voi. Veniamo al dunque.

Sara Shaimi passato difficile, lo sfogo dopo Uomini e Donne con i follower

Un follower ha chiesto alla tronista cosa direbbe alla Sara del passato se potesse tornare indietro nel tempo, e la risposta ha fatto chiaramente pensare a una storia difficile: “Alla Sara del passato – queste le parole della Shaimi che intanto sta vivendo benissimo la sua storia d’amore con Sonny Di Meo – dico che non ci ha capito niente… Ha sprecato tanto tempo per nulla proprio! Mi sento rinata, sono contentissima e felice ad oggi”. Il riferimento dell’ex tronista di Uomini e Donne è molto probabilmente alla sua storia d’amore di cui abbiamo saputo sin da subito dopo la presentazione su Canale 5: è stata una relazione difficile che le ha sottratto tante energie e che poi l’ha spinta a partecipare con maggiore entusiasmo alla trasmissione di Maria De Filippi. Quando le è stato chiesto come superare i momenti bui la Shaimi ha spiegato al follower che tutto passa sottolineando che se dovesse raccontare lei i suoi periodi più difficili chiunque si metterebbe le mani nei capelli. La forza di Sara sta proprio nell’aver superato le difficoltà senza perdere mai il sorriso, a prescindere da ciò che chiunque possa pensare sul suo percorso a Uomini e Donne.

UeD Sara: le origini e le rivelazioni sulle esterne di Canale 5

Sara ha anche parlato delle sue origini arabe, precisamente marocchine, e si è soffermata inoltre sulle sue esterne quando le hanno chiesto di svelare qualcosa di ghiotto su Uomini e Donne; la Shaimi ha confessato di essere un disastro e di essere piuttosto goffa: “In ogni esterna – queste le sue parole – combinavo qualcosa”. La tronista non ha voluto dire cosa ma presumiamo nulla di grave; lo speriamo per la redazione di Uomini e Donne almeno. Intanto prosegue la sua storia con Sammy, e siamo proprio curiosi di scoprire se durerà a lungo come sembra: i due si son piaciuti subito e non abbiamo mai pensato a una possibile rottura nel breve periodo. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!