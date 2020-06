UeD Sara e Sonny, intervista della Mennoia: gelosie, niente convivenza

UeD Sara Shaimi e Sonny Di Meo, l’intervista di Raffaella Mennoia: gelosie e no alla convivenza. Parla la coppia

Sara Shaimi e Sonny Di Meo non si sono persi di vista un secondo dopo la scelta a Uomini e Donne, che è andata in onda il 9 giugno su Canale 5. Il loro rapporto, però, è decollato il 28 maggio, giorno della registrazione del programma in cui la tronista ha scelto il corteggiatore ricevendo un bel sì. E oggi? Dopo più di due settimane da quel momento come sta la neo coppia? Ha provato a capirlo Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, che ha intervistato i due giovani tramite una diretta Instagram sul profilo di Witty Tv nelle scorse ore. Amore, voglia di conoscersi e molto entusiasmo, ma anche frizioni e liti per via della gelosia: è iniziata così la love story…

Finora Sonny e Sara hanno vissuto vicinissimi, sempre insieme. A breve, però, ci sarà una temporanea separazione: la Shaimi ha fatto sapere che deve tornare a Roma per degli impegni professionali. Dunque? I primi 15 giorni come sono stati? L’amore è decollato? Davvero c’è già in progetto una convivenza come qualcuno ha ipotizzato? No, fa sapere l’ex tronista che preferisce non affrettare i tempi e non fare il passo più lungo della gamba. “Vivremo in case differenti, non vogliamo correre troppo”, ha chiarito la giovane che sorridendo ha aggiunto che, dopotutto, un po’ di distanza non farà altro che stimolare ulteriormente la “voglia di vedersi”. Spazio quindi a Di Meo, che ha raccontato di aver vissuto la quarantena con il nodo in gola perché ha temuto di non poter concludere il percorso con la Shaimi. Alla fine invece tutto è andato per il meglio. Ora c’è da lavorare sul versante gelosia…

UeD La gelosia di Sonny per Sara: “Ci devo lavorare su”

La parola è passata nuovamente a Sara che ha narrato che nella coppia è Sonny il più geloso. “Sono piccole cose, però lui salta in aria”, ha raccontato, spezzando poi una lancia a favore del compagno: “Però è il primo che molla per fare pace”. Dall’altro lato c’è Di Meo che è consapevole che deve un poco tenere a bada alcuni suoi atteggiamenti in certi casi. “So che devo essere più leggero, ci devo lavorare su”, ha confessato.