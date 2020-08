UeD Sara e Sonny, i fan pensano alla rottura e lui spiega: “Profilo violato”

In queste ultime ore Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono stati inondati di messaggi da parte dei fan. Molti di loro erano convinti che per la coppia di Uomini e Donne fosse arrivata la rottura. Ciò che ha fatto nascere questo sospetto nel pubblico è stato un dettaglio che non poteva di certo passare inosservato: dal profilo Instagram di Sonny sono improvvisamente scomparse tutte le foto che lo ritraevano insieme a Sara. I fan hanno subito pensato alla rottura! Convinti che Sonny avesse cancellato le foto con la Shaimi, gli utenti sui social hanno iniziato a porsi delle domande. Impossibile per loro non pensare alla rottura. Molti hanno iniziato a ipotizzare che Di Meo, appunto, avesse eliminato tali post dopo essersi lasciato con Sara, per farle una ripicca. Ora a spiegare la realtà dei fatti ci pensa proprio Sonny, condividendo un lungo messaggio sulle Stories di Instagram. In particolare, l’ex corteggiatore ci tiene subito a rassicurare i fan, affermando che non c’è stata alcuna rottura con Sara! Il suo profilo sul social network è stato violato!

UeD, Sara Shaimi e Sonny Di Meo: i fan pensano alla rottura dopo le foto scomparse. L’ex corteggiatore rassicura tutti

Il profilo di Sonny Di Meo su Instagram è stato violato. Le foto che lo ritraevano insieme a Sara Shaimi sono state cancellate da una persona che è entrata nel suo account, pare per creare il caos. In effetti, i fan sono rimasti sconvolti di fronte a quanto stava accadendo. Lo stesso Sonny ha visto in tempo reale sparire le sue foto con Sara dal profilo. Come ha dichiarato anche la Shaimi, questo per loro non è un bellissimo giorno. La situazione l’ha indubbiamente turbati. Nel frattempo, l’ex corteggiatore ammette di avere una mezza idea di chi potrebbe aver compiuto questo gesto. A detta di Sonny, questa persona non sarebbe entrata nel suo account ora, in quanto lui possiede la verifica a doppio fattore: Instagram gli invia un messaggio quando qualcuno cerca di entrare nel profilo. Pertanto, Di Meo è certo del fatto che questo utente abbia fatto accesso al suo account già da diverso tempo.

Sonny Di Meo di Uomini e Donne: profilo di Instagram violato e foto con Sara Shaimi sparite

Sara e Sonny stanno ancora insieme e la loro relazione procede a gonfie vele, sebbene sia saltata la convivenza. Dopo quanto accaduto, fortunatamente, Di Meo è riuscito a salvare il suo profilo. Nonostante ciò, confessa di essere particolarmente dispiaciuto di aver perso la foto della scelta a Uomini e Donne. Quel post per lui era molto importante. Inoltre, Sonny ci tiene a specificare che non cancellerebbe mai le foto che lo ritraggono con Sara: “Vorrei chiarire a tutti quanti (spero mai perché io amo Sara) se dovesse succedere che la nostra relazione dovesse finire, non sono il tipo che si mette a cancellare le foto con Sara per ripicca”.