Uomini e Donne news, Sara e Sonny: salta la convivenza

Sonny Di Meo ha rifiutato la proposta di Sara Shaimi. Qualche settimana fa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva chiesto al neo fidanzato di andare a convivere. Una richiesta avvenuta in maniera pubblica, sulle pagine del settimanale Di Più. E sulla stessa rivista ha ora replicato l’ex corteggiatore, ancora assai incerto sul suo futuro personale e professionale. Sonny – vero nome Salvatore – è davvero innamorato di Sara ma non si sente ancora pronto ad affrontare un passo del genere come la convivenza. Per il momento il 29enne preferisce portare avanti una relazione a distanza, tra Milano (dove vive lui) e Roma (dove lei abita in un monolocale). A creare più di un grattacapo a Sonny è soprattutto il suo lavoro: da tempo si dà da fare come modello ma vorrebbe trovare una sistemazione più concreta e duratura, magari nel settore dell’imprenditoria.

Uomini e Donne: Sonny rifiuta la proposta di Sara di andare a convivere

“Ci stiamo ancora conoscendo, abbiamo appena cominciato a viverci e a differenza di te che fai l’assistente di volo e hai un lavoro stabile io ancora mi devo realizzare a livello professionale”, ha fatto sapere Sonny Di Meo nella lettera di replica a quella di Sara Shaimi. L’ex protagonista di Uomini e Donne deve ancora trovare la sua strada professionale e sente che andando a vivere in un’altra città potrebbe fare il passo più lungo della gamba. “Non è che non voglia vivere con te ma al momento devo capire quale strada prendere nella mia vita e voglio concentrare le mie energie per realizzare un grande sogno: aprire un bar o un punto di ritrovo tutto mio”, ha specificato Di Meo che, oltre a lavorare nel campo della moda, aiuta un amico in un locale. Sonny sogna in grande e vuole affermarsi come imprenditore nei prossimi anni.

La promessa di Sonny Di Meo per l’ex tronista Sara Shaimi

“Sai benissimo quanto io sia determinato, è solo questione di tempo e staremo sempre insieme. Intanto, però, godiamoci questi primi mesi da fidanzatini, mesi davvero speciali”, ha chiarito Sonny Di Meo sulla rivista edita da Cairo Editore. La coppia non manca di mostrare tutto il proprio amore sui social network, tra momenti di vita quotidiana e dediche romantiche. In attesa della convivenza, Sara e Sonny sono in lizza per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Edizione che, al contrario degli scorsi anni, non avrà alcun personaggio famoso nel cast. Scelta compiuta dalla produzione per non sovrapporsi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che andrà in onda nello stesso periodo. La trasmissione andrà in onda su Canale 5, ogni mercoledì sera.