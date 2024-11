UeD Samuele Carniani operato per il tumore: come sta e reazioni

Samuele Carniani, 25 anni, è stato operato nelle scorse ore. Pochi giorni fa, l’ex volto di Uomini e Donne (fu la scelta della tronista Roberta Ilaria Giusti), aveva comunicato dal suo profilo Instagram che gli era stato diagnosticato un tumore. In particolare, il personal trainer aretino aveva spiegato che lo scorso 28 ottobre, dopo aver sostenuto una ecografia allo stomaco, aveva scoperto improvvisamente di essere stato colpito da un GIST, acronimo di gastrointestinal stromal tumor.

Mercoledì 20 novembre, Carniani ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui lo si vede in ospedale, ad intervento già terminato. “Samuele 1 tumore 0. Sto fatto di morfina, quanto è bello! Grazie a tutti di cuore. Ho vinto”, ha scritto nella didascalia del post in cui lo si nota sul lettino del nosocomio con il pollice alzato, segno tranquillizzante e di vittoria.

L’operazione è quindi riuscita e non ci sarebbero state complicazioni di sorta. Immediata la reazione di centinaia di fan che hanno augurato il meglio all’ex corteggiatore di UeD. Diversi anche i volti noti che hanno fatto sentire sostegno e vicinanza al 25enne. Tra questi Giacomo Czerny, Grecia Colmenares, Mirko Rossi e Giulia Duranti, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, Carniani operato: Roberta Giusti preferisce il silenzio

Nessuna reazione al momento, invece, da parte di Roberta Ilaria Giusti, la tronista che scelse nel 2022 Carniani nello studio di Uomini e Donne. I due hanno vissuto una love story durata circa due anni, dicendosi definitivamente addio nell’estate del 2023. All’epoca Samuele non aveva escluso una possibile ricucitura che, però, non è mai avvenuta. Le loro strade si sono così definitivamente divise. Nessuna mancanza di rispetto profonda all’origine della rottura, tantomeno tradimenti. Semplicemente, se così si può dire, visioni inconciliabili e caratteri che a lungo andare non potevano proseguire nella medesima direzione.

Tornando alla lotta contro il cancro, il personal trainer aretino dagli occhi di ghiaccio ha anche condiviso i “segni di guerra” post operazione tramite una storia Instagram in cui ha mostrato i cerotti che gli sono stati applicati dopo che gli è stata asportata la massa. Si ricorda che quando si parla di GIST (gastrointestinal stromal tumor), si fa riferimento a un tumore completamente asintomatico.