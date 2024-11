Samuele Carniani di UeD, dramma: “Ho un tumore”. La diagnosi

Drammatico annuncio di Samuele Carniani, 25 anni ed ex corteggiatore di Uomini e Donne: il ragazzo, che sbarcò nel dating show di Canale 5 nel 2022 venendo scelto dall’allora tronista Roberta Ilaria Giusti (la love story è durata circa 2 anni), ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ha spiegato che gli è stato diagnosticato un tumore. In particolare, il giovane ha rivelato che pochi giorni fa, più precisamente lo scorso 28 ottobre, dopo essersi sottoposto ad una ecografia allo stomaco, ha scoperto di avere un GIST, acronimo di gastrointestinal stromal tumor.

“28/10/2024: per la prima volta eseguo una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità. Perché? Non c’è stato un motivo vero, così per controllo. Ed è proprio qua la mazzata”. Così Samuele che ha aggiunto: “Risultato? Da almeno 5 anni ho un GIST (gastrointestinal stromal tumor), tumore completamente asintomatico e lì cade un po’ tutto ciò che ti circonda“. Dopo la diagnosi, il giovane aretino ha ovviamente subito un contraccolpo: “L’umore ti cambia in mezzo secondo, da esser tranquillo e felice la testa naviga su situazioni spiacevoli. Vedi le persone accanto a te che soffrono. Forse sì, quella è la cosa peggiore, peggiore perché tu non puoi fare niente se non attendere”.

E ancora: “È vero quando dicono che determinate cose solo provandole si capiscono. Oggi era il giorno più importante, tac addome e torace per non avere ulteriori brutte sorprese e così è stato. Quindi diciamo un po’ di fortuna c’è stata“. E L’ex volto di UeD è quindi passato a spiegare quali sono i prossimi step a livello clinico che dovrà affrontare: “Ora lo step successivo è rimuovere questa bestiolina che è dentro di me e mi ha fatto compagnia per questi 5 anni… (str*nzo che non ti sei mai fatto sentire). Ma ora è il momento di salutarsi. Domani visita con il chirurgo e poi decideremo la data dell’operazione. Questo per dire che a volte è proprio vero che la vita può cambiare in un attimo, ma nonostante questo si combatte e si torna più forti di prima”.

Molti fan hanno intercettato il post dell’ex corteggiatore, esprimendogli vicinanza e sostegno.

Il percorso di Samuele Carniani a Uomini e Donne e la love story con Roberta Ilaria Giusti

Samuele è nato ad Arezzo e si è diplomato presso l’Istituto Tecnico Michielangelo Buonarroti. Dopo gli studi ha cominciato a lavorare nella ditta di famiglia, realtà imprenditoriale specializzata nella settore del packaging in pelle. Nel 2022 è stato protagonista a Uomini e Donne. Riuscì a ‘colpire’ la tronista Roberta Ilaria Giusti. Lui si dichiarò dopo poche esterne. Lei sembrava titubante all’inizio. E invece, quel ragazzo aretino dagli occhi di ghiaccio, le rubò il cuore. E infatti, nel momento clou, la scelta della donna ricadde proprio su Carniani.

Dopo l’esperienza a UeD, la coppia è durata circa un paio di anni. La rottura è stata ufficializzata dai diretti interessati sul finire di agosto 2023. I due giovani avevano spiegato in quel frangente di aver deciso di interrompere il rapporto in quanto le incomprensioni e le differenze di vedute erano ormai diventate inconciliabili. In particolare, raccontarono che, piuttosto che trascinare avanti la love story con il pericolo di farsi del male a vicenda, era meglio salutarsi e prendere ognuno la propria strada. E così è stato. Au revoir!