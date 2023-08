UeD, Roberta e Samuele: è finita tra dolori e attriti! Annuncio fiume

Un’altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata, quella che era composta da Roberta Giusti e Samuele Carniani. Ormai da tempo si parlava di una presunta rottura tra i due ex protagonisti del Trono Classico. Infatti, da diverse settimane non appaiono più insieme sui social network e questo ha fatto preoccupare i fan. Qualche giorno fa, lo stesso ex corteggiatore è intervenuto di fronte alla curiosità del pubblico che li segue, tentando di rassicurare e spiegando cosa stava accadendo.

Oggi c’è l’ufficialità: Roberta e Samuele si sono lasciati. La scelta nel dating show di Maria De Filippi risale all’anno 2021 e da allora la relazione è sempre andata avanti senza scoop o indiscrezioni, fino a quest’ultimo periodo. Sembra proprio che i due volti del Trono Classico abbiano deciso di troncare la relazione di comune accordo.

Entrambi condividono sui loro rispettivi profili Instagram un comunicato per informare i fan di quanto accaduto. La prima a parlare è la Giusti.

“Ciao a tutti. Sia io che Samu abbiamo ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi due mesi riguardo la nostra relazione. Nonostante il sentimento che c’è sempre stato, determinate divergenze hanno avuto la meglio sul resto e hanno iniziato a creare una distanza che ci ha allontanato anche più della distanza fisica che la nostra relazione ha affrontato. Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa. Perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male”

Questa è la prima parte del lungo messaggio condiviso dall’ex tronista di Uomini e Donne per annunciare la fine della storia d’amore con Carniani. Indubbiamente, queste parole genereranno tanta delusione e tristezza nei loro fan. Eppure bisogna pensare che Roberta e Samuele dichiarano di essere arrivati a questa decisione per evitare di soffrire ulteriormente. Dalle sue parole si evince che ormai da tempo c’erano delle importanti divergenze che li hanno allontanati. A conferma di questo, ecco il resto del comunicato della Giusti.

Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra. E che questa situazione non stava facendo del bene nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile ma che crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo, i sentimenti non svaniscono in due giorni e non svanisce facilmente neanche la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi. Sono grata di tutto l’affetto ricevuto negli ultimi due anni come coppia, vi mando un abbraccio. Ro”

Una scelta difficile, ma che per il momento sembra essere quella più giusta. Inoltre, Roberta Giusti non esclude un ritorno di fiamma in futuro con Samuele, soprattutto perché dopo circa due anni di relazione i sentimenti non possono spegnersi in un attimo. Ad annunciare la rottura ci pensa anche Carniani, le cui parole parlano di dolore e grande amarezza.

“Ciao, sto scrivendo con paura e con un nodo alla gola inspiegabile. Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di interrompere la nostra storia. Abbiamo preso coscienza di tanti fattori, abbiamo avuto coraggio di guardarsi negli occhi e da persone mature dire BASTA. Forse è stata la cosa più difficile. Le diversità caratteriali e la distanza hanno avuto la meglio su tutto il resto e ci hanno allontanato da tutto. Il sentimento c’è stato, c’è ancora e non andrà via in due giorni. E sicuramente non svanisce la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi”

Anche nel suo annuncio si nota la speranza che c’è per il futuro. Dunque, è chiaro che entrambi hanno lasciato la porta leggermente aperta a un ritorno. Intanto, però, per il momento la relazione tra Roberta e Samuele è finita. L’ex corteggiatore conclude il suo messaggio affermando che non potrà mai smettere di ringraziare chi li ha sostenuti come coppia e continuerà a farlo come persone.