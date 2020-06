UeD Sammy, parla l’ex moglie: intervista fiume sul passato di Hassan

UeD l’ex moglie di Sammy Hassan rivela tutta la verità sul passato del corteggiatore e sulla fine del matrimonio. Intervista fiume: i consigli per Giovanna Abate e le parole su Lidia Vella

Sammy Hassan, di recente, è stato chiacchieratissimo per via del suo passato sentimentale. Il corteggiatore di Uomini e Donne, che tra pochi giorni potrebbe uscire dal programma con Giovanna Abate, se la vedrà per la scelta con l’Alchimista, al secolo Davide Basolo. Ma chi è Sammy? Che passato nasconde? Fanpage.it ha parlato con la sua ex moglie, Elena, la quale ha spiegato in modo dettagliato come è finito il loro matrimonio, parlando anche di Lidia Vella, altra figura che è balzata sulle pagine della cronaca rosa nei giorni scorsi per via di un flirt avuto proprio con Hassan. Elena si è pure dilungata su Giovanna, dandole svariati consigli.

Elena comincia da Lidia e conferma che è uscita con Sammy: “Forse verso la fine dello scorso anno ma non lo ricordo con precisione”. Quel che è certo è che il matrimonio era già concluso. “Io avevo un’altra storia”, racconta l’ex moglie di Hassan che offre altri particolari: “A cena con lei, Sammy le ha parlato per tutta la sera di me, si è un po’ sfogato.” Elena spiega poi che lei e la Vella già si conoscevano e che non ci sono mai state frizioni tra loro. Per quel che riguarda l’ex marito lo descrive come “il partner esemplare” che però non ha accettato la sua scelta di mettere fine al legame: “Per lui è stato un colpo, non lo voleva.” C’è mai stato un ricongiungimento coniugale? “Sammy e io ci siamo lasciati due anni fa ma, come in tutte le coppie, esistono momenti in cui si prova a vedere se è davvero il caso di interrompere la storia di una famiglia“.

UeD l’ex moglie di Sammy: “Non gli farò mai la guerra”

Elena è molto chiara: nessun ritorno di fiamma. Soltanto la voglia di Sammy di cercare di rimettere assieme i cocci di una relazione andata in frantumi. L’ex moglie, però, sottolinea che la sua scelta è stata irremovibile e che ha preso un’altra strada circa due anni fa. E oggi? Come sono i rapporti? “Non gli farò mai la guerra, ho lavorato tanto perché raggiungessimo un equilibrio”. Equilibrio cercato per il bene del figlio dell’ex coppia. Elena torna su Lidia e aggiunge altri particolari di ciò che è venuta a sapere dell’incontro tra la Vella e Sammy: “Lidia ha raccontato di essere uscita con il mio ex e che lui le aveva parlato male di me. In quel periodo Sammy era molto arrabbiato, non accettava la mia scelta.” Dopo quell’episodio Elena narra di aver detto a Sammy di evitare di parlare male di lei. “La cosa è finita lì”, chiosa.

Giovanna è la persona giusta per Sammy? “No comment”

Sammy oggi sta corteggiando Giovanna. Sicuri che i suoi sentimenti non siano ancora rivolti all’ex moglie? “Per quanto riguarda ciò che prova o pensa Sammy bisognerebbe chiederlo direttamente lui”, replica Elena a Fanpage.it che puntualizza che la relazione che oggi sta coltivando non è con un amico di Hassan, come qualcuno ha insinuato. Si è parlato della voglia del corteggiatore di ricucire per la famiglia. Durante il trono di Giovanna è successo qualcosa? Lui ha manifestato questa voglia? “Durante il trono di Giovanna, no.” Lei è la persona giusta per lui? “No comment, facciamo così.”

“Tra me e Sammy Hassan c’è un rapporto di fiducia”

Elena spiega che durante la quarantena lei e Sammy si sono visti parecchio, abitando vicini. Ovviamente per stare il più possibile con il figlio. Anche in questo caso nessun ritorno di fiamma in atto. Qualcuno sostiene che durante il lockdown lui abbia pensato poco alla tronista: “Io ho una mia idea molto chiara e definita ma non la rendo pubblica. Non so come metterla giù ma il senso è questo: tra me e lui c’è un rapporto di fiducia e rispetto tale che non sarò mai quella che lo mette in difficoltà.”

Elena e i consigli per Giovanna Abate

Se Elena fosse nei panni della Abate lo sceglierebbe? “Se io fossi seduta sul trono e mi trovassi di fronte a una persona che si comporta come si è comportato Sammy, probabilmente avrei interrotto la conoscenza. Sono molto orgogliosa e non avrei permesso certe situazioni”. A colpire l’ex moglie è stata una dichiarazione della tronista. Quella in cui ha detto che è attratta dagli str…i: “Non ci andrei d’accordo nemmeno un secondo perché li farei a pezzi, motivo per cui Sammy con me è sempre stato l’opposto di quello che ho visto.” Un consiglio a Giovanna? “Ha tutta la vita per capire che con gli str…i non si va da nessuna parte. Con questo non dico che Sammy lo sia, non lo è mai stato, però nel percorso con lei si è posto in una maniera particolare”.