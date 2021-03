UeD Salvatore Di Carlo ha il Covid, come sta: Teresa Cilia preoccupata

Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore di Uomini e Donne e attuale marito di Teresa Cilia, ha il Covid-19. A rivelarlo è l’ex tronista del noto programma, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Innanzitutto ci tiene a chiedere scusa ai fan per la sua assenza sui social. Ed ecco che fa sapere che Salvatore è risultato positivo al Coronavirus, pare due giorni fa. Al momento, Teresa è in attesa di scoprire se anche lei ha contratto il virus. Per quello che ha capito, dovrà attendere dieci giorni, in quanto non ha ancora i sintomi. A questo punto, rivela che Di Carlo non sta tanto bene. Pertanto, non stanno vivendo giornate serene.

L’ex tronista rivela al suo pubblico che si trova chiusa in una stanza da due giorni. Esce solo per cucinare e non lascia mai la sua abitazione. Sebbene lei non abbia sintomi, come giusto che sia, Teresa non esce di casa, in quanto nei giorni precedenti è stata ovviamente a contatto con suo marito. Promette ai fan che più tardi tornerà attiva sui social e che cercherà di mantenere le sue buone abitudini.

Nel frattempo, fa presente che ha ricevuto tantissimi messaggi da parte dei suoi seguaci, i quali si erano preoccupati di fronte alla sua assenza. L’ex tronista, chiaramente, non sta vivendo questa situazione con serenità. Lei stessa fa notare di essere molto preoccupata. Ha una certa confusione in testa e anche un po’ d’ansia.

In questo momento sta cercando di mettersi in contatto con varie persone, con lo scopo di capire quando farà il tampone. Qualora dovesse sviluppare i sintomi, dovrà immediatamente contattare il medico.

“Spero che i sintomi di mio marito rimangano tali e non diventino più gravi di quelli che già sono preoccupanti, ha una brutta tosse”

Queste sono le attuali condizioni di salute di Salvatore, dopo che è risultato positivo al Coronavirus. Non può non esserci preoccupazione da parte della Cilia, la quale spera che non ci sia un peggioramento dei sintomi per Salvatore.

Nei giorni scorsi, l’ex tronista ha dovuto affrontare un importante intervento al cuore, che fortunatamente è riuscito. Il pubblico che la segue l’ha sostenuta in questo momento difficile che ha trascorso in ospedale da sola. A causa della pandemia del Covid-19, Salvatore non ha avuto la possibilità di stare fisicamente al suo fianco in questa circostanza.