Uomini e Donne, Teresa Cilia si è operata al cuore: come sta l’ex tronista

Importante sostegno da parte dei fan nei confronti di Teresa Cilia, volto noto di Uomini e Donne. L’ex tronista ha subito un intervento al cuore proprio questa mattina e, ovviamente, il pubblico che la segue non vedeva l’ora di ricevere sue notizie. Fortunatamente, lei stessa fa ora sapere che l’operazione è andata bene. Dunque, le condizioni di Teresa sono buone. A dimostrarlo è anche il selfie che condivide per dare la notizia ai suoi fan. Nella serata di ieri, ricoverata nella struttura ospedaliera, la Cilia ha chiesto un po’ di compagnia ai suoi followers, con cui ha chiaramente parlato dell’operazione al cuore che ha affrontato poi questa mattina. La Cilia ha anticipato ieri sera che dovrà stare ferma per 12 ore dopo l’intervento.

Detto ciò, ha confessato di sentirsi un po’ stressata. Ma perché Teresa ha dovuto affrontare questa operazione? I medici hanno ritenuto necessario procedere con un intervento per chiudere un buco che la Cilia ha nel cuore dalla nascita. A chi le ha chiesto se suo marito Salvatore Di Carlo sarebbe stato al suo fianco in questo momento difficile, ovviamente Teresa non ha potuto dare una risposta positiva. A causa del Covid-19, l’ex tronista è costretta ad affrontare tutto questo da sola. L’ex corteggiatore non potrà starle vicino fisicamente, ma sicuramente farà in modo di non farla sentire sola.

D’altronde la coppia del Trono Classico ha sempre dimostrato di essere unita e solida, anche quando si è accesa una dura polemica senza precedenti con l’autrice del programma che li ha fatti conoscere, Raffaella Mennoia. “Grazie di vero cuore a tutti. L’intervento è andato bene. Grazie ancora per tutto l’affetto”, questo è ciò che Teresa scrive sul suo profilo Instagram per far sapere ai suoi fan che sta bene. Sono davvero tantissimi i messaggi che la Cilia ha ricevuto in queste ultime ore, proprio da parte dei tantissimi fan che da tanto tempo la seguono e la sostengono.

Non è la prima volta che si ritrova a vivere momenti di sconforto a causa della salute. Molti anni fa, prima ancora che venisse scelta come tronista, Teresa si ritrovò lottare contro un tumore all’utero. Un periodo difficile per la siciliana, che riuscì a superare anche attraverso la fede. Lei stessa si disse convinta del fatto che vicino a lei ci fosse Dio. Affrontò tutto da sola, ma era consapevole che al suo fianco “ci fosse ‘qualcuno'”.