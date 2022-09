UeD, Salvatore Angelucci a cena con la cugina di una nota showgirl

L’ex volto di Uomini e Donne è stato pizzicato in dolce compagnia: la sua nuova presunta fiamma è imparentata con una ex storica velina

Ve lo ricordate Salvatore Angelucci, uno dei due fratelli che ormai molti anni fa partecipò a Uomini e Donne in veste di tronista? Salvatore (e il suo stretto parente, Cristiano) rappresentavano lo stereotipo del tronista: belli, muscolosi e tatuatissimi. Di entrambi però ormai si parla poco, eccezion fatta per qualche flirt che di tanto in tanto spunta sul web. Oggi è il caso di Salvatore, pizzicato nelle scorse ore in dolce conpagnia.

Il media Instagram The Pipol Gossip ha riportato pochissime ore fa in anteprima assoluta alcune immagini del bel Salvatore (che oggi ha una fitta barba) insieme ad una “misteriosa ragazza” all’interno di un ristorante. Utilizzare le virgolette, in questo caso, è facoltativo, visto che l’identità della donna, in realtà, è nota. Salvatore Angelucci ha infatti scelto di passare una serata in compagnia di Livia Canalis. Se questo cognome vi sa squillare dei campanelli sappiate che potreste aver indovinato: questa persona è infatti la cugina di Elisabetta Canalis, una delle più celebri veline della storia di Striscia la Notizia.

Le immagni apparse online parlano chiaro e anche The Pipol Gossip conferma: i due sono affiatatissimi, parlano e ridono, scambiandosi carezze e ogni tenerezza di sorta. Lei sorride, con gli occhi dell’amore, mentre lui la stuzzica e cerca continuamente il contatto con le mani.

Le foto, insomma, parlano da sole: sembra proprio che Salvatore abbia ritrovato la serenità e l’amore dopo due relazioni sentimentali finite ormai da diverso tempo.

Salvatore Angelucci: chi sono le sue ex fidanzate

La prima e più nota ex storica di Salvatore Angelucci è Karina Cascella, che l’ex tronista aveva conosciuto ai tempi di Uomini e Donne. Insieme, i due hanno avuto la loro primogenita Ginevra, che oggi è ancora in buoni rapporti con il padre. Lo scorso anno, Karina Cascella aveva confermato che il padre di Ginevra è molto presente e che la sente al telefono più volte, ogni giorno. Karina, dunque, si era sentita in dovere di fugare ogni dubbio rispetto ad una presunta “assenza” del padre nella vita della figlia, cosa della quale molti hater erano convinti.

L’ultima storia importante in ordine di tempo per Angelucci è quella con Alessandra Gallocchio, con la quale si è però lasciato a fine 2020.