Karina Cascella: i rapporti tra la figlia e Angelucci, GFVip e UeD

L’ex opinionista televisiva ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan, chiarendo una volta e per tutte come stanno le cose tra la figlia ed il padre

Karina Cascella ha risposto nelle ultime ore tramite delle Instagram Stories ad alcune domande poste dai suoi follower, rivelando alcune curiosità circa la sua vita privata e professionale. L’ex opinionista si è sempre distinta per la sua sincerità e schiettezza.

Qualità che anche in questa occasione sono la cifra distintiva della Cascella, che non si tira indietro davanti a delle domande insidiose, anzi. La sua vita è divisa tra il lavoro e la figlia Ginevra. Quest’ultima è nata dalla relazione con Salvatore Angelucci.

Oggi Karina vive una bellissima love story con Max Colombo, con il quale presto ci saranno i fiori d’arancio. Nelle ultime ore, però, la curiosità di un follower della Cascella si è concentrato sull’assenza (apparente) di Angelucci nella vita della figlia.

A chi le ha chiesto per qualche motivo Salvatore non cercasse più sua figlia, Karina ha replicato stizzita: “Salva sente Ginni più volte al giorno tutti i giorni“. L’ex opinionista di Barbara d’Urso ha poi proseguito spiegando che il suo ex è in viaggio da circa un mese e mezzo.

Ma questa forzata lontananza dalla figlia non impedisce certo ad Angelucci di sentire Ginevra. Karina ha inoltre svelato che Salvatore farà un viaggio nelle prossime settimane proprio insieme alla figlia. Ancora una volta la Cascella ha messo a tacere e dato una sonora lezione a chi l’ha voluta mettere in difficoltà con delle parole così forti.

Salvatore Angelucci ha anche lui voltato pagina dopo la love story con la Cascella. Oggi è infatti in coppia con Alessandra Gallocchio. Le curiosità dei fan hanno poi riportato Karina a chiarire circa una sua futura partecipazione al Grande Fratello Vip e Uomini e Donne.

Anche in questo caso la Cascella ha smentito categoricamente una sua partecipazione al popolare reality dicendo che anche quest’anno avrebbe lasciato il suo posto ad altri. L’opinionista ha poi precisato che in realtà non è stata contattata.

Una mancanza forse dovuta al fatto che sanno già quale potrebbe essere la sua risposta. Quindi Karina ha aggiunto che ne avrebbe una per ciascuno, alla fine si farebbe odiare di nuovo. Ed è proprio negli ultimi giorni che la Cascella è stata protagonista di un botta e risposta mediatico con Alessandro Autera di Temptation Island.