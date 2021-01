UeD Salvatore Angeluccci di nuovo in love: la reazione di Karina e Belen

Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci sono tornati insieme dopo essersi detti addio nelle scorse settimane. Il ritorno di fiamma era nell’aria da giorni, ora arriva la conferma. L’influencer ha pubblicato una foto dell’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram, sancendo la ri-unione. Ignoti i motivi che hanno portato la coppia a scoppiare. Sia Salvatore sia Alessandra hanno preferito il silenzio circa le cause dell’addio. Chi ha detto qualcosa in più è stata Karina Cascella, ex di Angelucci (con lui ha una figlia, Ginevra), con il quale oggi ha un bel rapporto di amicizia. Lo aveva anche con la Gallocchio. ‘Aveva’, imperfetto: eh sì, perché dopo il naufragio d’amore (oggi rientrato), Karina ha dichiarato di non volere avere più nulla a che fare con Alessandra.

Si proceda con ordine: circa un mese fa l’ex volto di UeD raccontava ai propri followers che la storia con Alessandra era finita. Dall’altro lato, su eventuali tradimenti da parte della donna (voce che si era fatta strada nel gossip nostrano), smentiva. I motivi della rottura sarebbero stati altri. Nessun altro dettaglio è stato svelato all’epoca. E neppure ora. Karina, dopo che si è consumato l’addio tra il suo ex e l’influencer, ha tuonato: “Alessandra non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande”. E adesso? Come ha reagito al ritorno in love?

Nei giorni scorsi, quando ormai era certo, seppur non ‘ufficiale’, che Salvatore e la Gallocchio erano tornati assieme, Karina, a un followers che su Instagram domandava che rapporto avesse con Angelucci, dichiarava che nulla avrebbe fatto si che il loro legame venisse meno per il bene di Ginevra. Insomma, la Cascella e l’ex tronista, nonostante le burrasche d’amore di quest’ultimo, mantengono ottimi rapporti.

Il ritorno di fiamma che vede protagonisti il deejay e Alessandra è stato commentato anche da Belen Rodriguez, amica di Angelucci. La modella argentina, sotto al post della Gallocchio, ha scritto un “Vado fuori”, riecheggiando spassosamente il famoso “Maria, io esco”, marchio di fabbrica di Tina Cipollari. Viva l’amore!