UeD, Rossella Intellicato di nuovo incinta: sesso, dettagli e una scelta

L’ex tronista ed ex gieffina dà un lieto annuncio sui social network: molto presto diventerà mamma per la seconda volta

Rossella Intellicato è di nuovo incinta: l’ex tronista di Uomini e Donne diventerà mamma per la seconda volta. A dare questo lieto annuncio ci ha pensato lei stessa nelle scorse ore, attraverso un post condiviso su Instagram. Rossella pubblica una foto che la ritrae con il pancino, mentre si trova con il primo figlio Francesco Leone Maria seduta su un muretto. Con grande felicità, ha svelato così il suo “secondo segreto”. Quando aveva annunciato la prima gravidanza, aveva appunto dichiarato di voler rivelare a tutti un segreto.

Ed ecco che per la seconda volta, a distanza di due anni, la Intellicato attende il secondo figlio insieme al compagno Giovanni. Fanno coppia fissa da ormai diversi anni, ma di lui non si sa molto. Infatti, non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. Dopo la sua esperienza come tronista nel programma di Maria De Filippi, Rosella non è più apparsa sul piccolo schermo. Da anni lavora nell’azienda di famiglia e come influencer sui social network. Non solo, meno di un anno fa la Intellicato si è anche interessata alla politica.

Oggi l’annuncio è ben diverso e riguarda la sua famiglia con Giovanni e Francesco Leone Maria. “Mamma Bis, vi svelo il mio secondo segreto”, ha dichiarato l’ex tronista di UeD sotto la foto che la ritrae con il pancino. Come ha fatto con la prima gravidanza, anche questa volta Rossella ha scelto di rendere nota la sua dolce attesa nella 34esima settimana. Attualmente, dunque, dovrebbe essere nella seconda metà dell’ottavo mese di gestazione. Finora ha, quindi, preferito tenere segreta la notizia sulla sua gravidanza.

Sicuramente sarà stato complicato mostrarsi sui social senza far trasparire nulla, ma è riuscita nell’impresa. “Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi!”, aveva scritto nel 2020 per annunciare l’arrivo del suo primo figlio. Ha scelto di usare le stesse tempistiche anche per questa seconda gravidanza.

Oltre questo, Rossella ha fatto sapere che il suo secondo figlio è un maschietto. “Ti aspettiamo”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello 14 tra i vari hashtag. Rivolgendosi al suo compagno, la Intellicato ha poi concluso: “Ora direi che possiamo fermarci”. Dunque, sembra proprio che l’influencer torinese voglia fermarsi qui con i figli.

Essendo nell’ottavo mese, Rossella Intellicato metterà al mondo il suo secondo figlio questa estate e Francesco Leone Maria accoglierà il suo fratellino. Sicuramente nei prossimi giorni, l’ex tronista darà ulteriori dettagli al pubblico che la segue.