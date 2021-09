UeD Rossella Intellicato candidata Lega: pioggia di critiche e reazione dura

Dalla tv alla politica è un attimo, a volte: non mancano i casi di personaggi divenuti popolari sul piccolo schermo che hanno poi tentato la carriera di partito. L’ultima, in ordine cronologico, è stata Rossella Intellicato, ex tronista di Uomini e Donne. La 35enne piemontese pochi giorni fa ha annunciato che sarà una delle candidate alle elezioni amministrative comunali di Torino nella prossima tornata. Proverà a farsi votare nelle file della Lega di Matteo Salvini, forza politica a cui ha aderito. La scelta ha fatto storcere il naso a qualcuno che non ha lesinato critiche. Critiche a cui nelle scorse ore la giovane ha voluto rispondere tramite Instagram, con una Stories piccata.

Questo il post con cui l’ex volto di UeD ha controbattuto ai biasimi ricevuti:

Evidentemente Rossella ha subito compreso le dinamiche dell’agone politico, come dimostrato dal suo attacco a Rocco Casalino, ex portavoce di Palazzo Chigi al tempo in cui Giuseppe Conte ricopriva la carica di Presidente del Consiglio. Oggi l’avvocato pugliese è il leader del M5s che è in lotta con la Lega su diversi temi, nonostante nel 2018 le due forze abbiano formato un governo assieme, il cosiddetto esecutivo gialloverde. Esecutivo che si è sciolto a distanza di pochi mesi dalle elezioni.

Ma si torni a Rossella: cosa fa oggi la Intellicato? La 35enne, dopo essersi fatta notare in tv (fu protagonista, oltreché nel già citato Uomini e Donne, anche di una edizione del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi), oggi lavora all’interno dell’azienda di famiglia. Inoltre si dà da fare sui social, come influencer: su Instagram vanta un seguito di quasi 170mila ‘seguaci’ e sponsorizza diversi prodotti.

A proposito di Instagram: nelle scorse ore l’ex tronista ha lanciato bordate tramite delle Stories ad alcuni personaggi che hanno sfilato sul red carpet di Venezia 78. In particolare ha messo nel mirino Giorgio Manetti, altra vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi, e Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali.

“Non so se mi viene più da ridere o da piangere”, ha tuonato, ripostando una foto del Gabbiano sul tappeto rosso della laguna. Dardi infuocati e virtuali pure per la coppia Morali-Favoloso. “Povera Italia e povero Festival di Venezia trasformato in un circo”, il commento duro a corredo di uno scatto in cui si vedono i due influencer.