Roberta Di Padua è uno dei volti protagonisti di Uomini e Donne e molti sono curiosi di scoprire qualcosa in più sul suo lavoro. Decide così di svelarsi in una nuova intervista dove annuncia di voler scendere in politica. A Uomini e Donne Magazine, la dama di Cassino ammette di amare molto il suo lavoro e precisa di essere l’assistente personale di un Consigliere Regionale del Lazio. Da quasi tredici anni si occupa della segreteria e questo è stato il suo “primo e unico lavoro serio”. Non potrebbe immaginare di fare altro.

In realtà, non è un lavoro che ha scelto, ma ci si è ritrovata. Grazie a questa professione è riuscita a conoscere e a collaborare “con personalità di grande spessore”. Molte persone si recano da loro a chiedere aiuto. “Lavoro nella parte bella della politica, quella che si occupa del servizio al cittadino e, purtroppo, anche quella che viene raccontata meno”, spiega Roberta. La soddisfazioni più grandi arrivano ogni volta che riescono a trovare un lavoro “a quei giovani che hanno perso le speranze”.

Oltre questo, Roberta di UeD segue un progetto contro la violenza sulle donne, che purtroppo lei stessa in passato ha conosciuto in modo diretto. Per diversi anni è stata vittima di violenza di genere. La Di Padua racconta di essere entrata “in quel meccanismo in cui pensavo fosse solo colpa mia”, dal quale fortunatamente col tempo ne è uscita.

Il suo lavoro negli anni l’ha portata a compiere dei sacrifici, come rinunciare a stare quanto voleva con suo figlio nei primi mesi della sua vita. La Di Padua confessa che sul lavoro la chiamano “pitbull” perché è “molto esigente”. Di recente Roberta si è rimessa a studiare, perché è consapevole del fatto che “quello in politica non è un lavoro sicuro”, soprattutto nel suo caso.

“Sono legata alla poltrona del politico per il quale lavoro. Quindi quest’estate ho partecipato a un progetto organizzato dalla Regione Lazio e, senza dirlo a nessuno, mi sono messa a studiare per passare un colloquio molto importante. È andata bene, ce l’ho fatta e oggi ho anche un secondo lavoro: mi occupo dei distretti sociosanitari. Per me è una bella soddisfazione, anche perché non mi ha aiutata nessuno: è per questo che oggi più che mai mi sento soddisfatta della mia vita lavorativa e mi dico che, in fondo, non si può avere tutto…”

Di sicuro sceglierebbe, in qualunque caso, di mettere sempre al primo posto il lavoro, in quanto la fa sentire viva e autonoma. Inoltre, è economicamente fondamentale visto che ha un figlio.

“A volte, a costo di essere fraintesa, per far capire quanto per me il lavoro sia fondamentale dico che paradossalmente la professione viene anche prima di mio figlio perché è grazie a questo lui sta così bene e non gli manca nulla. Con il lavoro mi posso permettere le lezioni di inglese, scuola calcio, le ripetizioni private…”

Nel corso di questa nuova intervista, Roberta confessa di aver raggiunto tantissimi obiettivi in questi anni e non esclude che un giorno lei stessa possa scendere politica. Un sogno nel cassetto che presto potrebbe realizzare, insomma. “Anche perché so che a oggi ne avrei sia le competenze che le capacità… non si sa mai”, dichiara la Di Padua.

UeD, Roberta Di Padua e l’amore: stoccata per Riccardo

In questo momento della sua vita Roberta si sente realizzata dal punto di vista lavorativo, ma non può dire lo stesso sull’amore. Nonostante tutto, non smetterà di cercare la persona che possa farla innamorare, anche se è “molto felice anche così”. E su questo spiega:

“Con la vita “da macchina” che ho, in cui devo incastrare tre lavori (e uno è la mamma), voglio che la mia vita sentimentale sia fatta d’istinto. Mi dispiace quando mi sento dire che dovrei andare oltre, che non è giusto che mi fermi all’aspetto fisico di un corteggiatore. Mi fanno passare per la donna superficiale che non sono: semplicemente mi sembra inutile uscire con un uomo che mi non mi attrae e che quindi non bacerei. Mi conosco e la cosa non andrebbe oltre una chiacchierata”

Ultimamente in studio Riccardo Guarnieri ha cercato un riavvicinamento con Roberta. Oggi la Di Padua ammette di non aver capito “cosa gli sia successo”. La dama di Cassino è convinta che al momento il cavaliere tarantino non riesca a mantenere un rapporto. A detta di Roberta, Riccardo non avrebbe ancora superato il passato ed “è come se fosse incastrato lì”.

“Devo dire che un po’ mi spiace vederlo millantare serenità anche se sereno secondo me non lo è affatto, anzi. Credo che Riccardo sia in una fase in cui vuole a tutti i costi trovare una compagna. Lo dimostra il fatto che poco prima di riavvicinarsi a me voleva uscire con Cristina e le ha addirittura portato dei fiori, cosa che con me non ha mai fatto”

A stranire Roberta è stato anche il fatto che Riccardo portava Gloria Nicoletti, ora impegnata a frequentare fuori Ivan, “in giro di qua e di là”. Invece, nel suo caso pare non l’abbia mai portata da nessuna parte quando stavano insieme. In ogni caso, per lei ormai la loro storia è chiusa. Oggi la Di Padua è sicura di volere una relazione spensierata, che Riccardo non le saprebbe dare.