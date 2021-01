UeD, Roberta smaschera Michele: “Ha la fidanzata fuori”, Maria spiazzata

Roberta Di Padua a Uomini e Donne lancia una forte accusa su Michele Dentice, che lascia senza parole Maria De Filippi. Il tutto accade nel corso della puntata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 gennaio 2021. La dama si siede al centro dello studio per avere un confronto con Riccardo Guarnieri. Tra loro la conoscenza non sta proseguendo bene. Lei fa sapere ai presenti che ci sono state delle incomprensioni. Il cavaliere entra nel dettaglio e rivela che il motivo delle loro discussioni riguarda quanto accaduto nella puntata in cui è tornata in studio Ida Platano. Considerando che questo appuntamento è andato in onda il giorno prima della registrazione, i due oggi appaiono abbastanza nervosi. Riccardo decide di lasciare la postazione e di tornare a sedersi al suo posto nel parterre. Maria, però, annuncia che c’è un ragazzo che è arrivato nel programma per conoscere Roberta.

Dopo qualche momento di riflessione, la Di Padua decide di far entrare in studio il nuovo arrivato. Proprio mentre quest’ultimo si presenta, Roberta torna a pensare alla sua travagliata conoscenza con Michele, il quale ha lasciato la trasmissione. In lacrime, il personal trainer ha annunciato, diverse puntate fa, di voler abbandonare il programma. Ha fatto sapere ai presenti di avere dei problemi in famiglia e ha anche avuto un brevissimo confronto con Roberta. Agli occhi della De Filippi e di Gianni Sperti, Michele è apparso ancora molto preso dalla Di Padua.

Dentice, però, ha più volte affermato di non essere più interessato a Roberta, che intanto si è mostrata abbastanza indifferente al tutto. Ed ecco che oggi la Di Padua svela: “Aveva la fidanzata fuori che lo aspettava”. Di fronte a questa affermazione, Maria interrompe e le chiede delucidazioni per capire meglio. La conduttrice è apparsa senza parole, mentre Gianni pare ricomporre un puzzle. Infatti, l’opinionista fa notare che ora determinati comportamenti di Michele potrebbero avere una spiegazione.

Ad esempio, Dentice evitava di fare le videochiamate con Roberta. Oppure, sempre durante la loro conoscenza, capitavano periodi in cui si mostrava assente. Su questo Maria chiede: “Quindi non erano gli allenamenti?”. La Di Padua è convinta che, quando Michele dichiarava di essere impegnato con gli allenamenti, in realtà faceva altro. Non solo, a detta della dama, nel momento in cui ha abbandonato il programma, il personal trainer avrebbe tentato di ripulirsi la faccia.

Scendendo nel dettaglio, Roberta si riferisce al discorso che Dentice ha fatto prima di lasciare la trasmissione. L’ex cavaliere ha fatto notare di aver rispettato sempre la Di Padua, non provando ad andare oltre, come invece ha fatto Riccardo. “Il rispetto l’aveva portato per la sua fidanzata”, dichiara ora Roberta. Proprio perché impegnato, a detta della dama, Michele non si sarebbe mai lasciato andare.

“La verità esce sempre, come dite voi”, afferma la Di Padua, rivolgendosi alla redazione e a Maria.

La dama è certa che questa presunta fidanzata del personal trainer sia la ragazza che compare in una foto che lui avrebbe condiviso nel mese di settembre sul suo profilo Instagram. Maria chiede se questa donna potrebbe essere un’amica, ma a detta di Roberta si tratterebbe proprio della fidanzata.