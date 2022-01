UeD Roberta Giusti, dove ha acquistato l’abito della scelta: marca e prezzo

Roberta Giusti per la scelta a Uomini e Donne ha deciso di indossare un lungo abito nella tonalità autunnale del bordeaux. Le scintille e le trasparenze caratterizzano il vestito che l’ha accompagnata in questo momento così speciale. La ormai ex tronista ha deciso di concludere il suo percorso nel programma di Maria De Filippi insieme a Samuele Carniani. Dopo mesi trascorsi tra esterne e balli in studio, la nuova coppia del Trono Classico può viversi la quotidianità lontano dalle luci dei riflettori.

Ma dove ha acquistato l’abito della scelta Roberta Giusti? A svelare la marca è lei stessa in una Storia su Instagram. L’ex tronista fa sapere ai fan di aver scelto di indossare un vestito di Feleppa. La nuova collezione autunno inverno 2021/2022 propone questo abito Vienna luccicante, ideale per gli eventi più importanti, soprattutto se di sera. Per acquistare il lungo vestito con spacco laterale di Roberta dovrete sborsare 398,00 euro.

Al momento, però, sembra che sul sito ufficiale del brand di abbigliamento non sia più disponibile questa versione. In alternativa potrete acquistare il modello mini Madrid al prezzo di 202,30 euro. Il sistema di pagamento del sito online permette di acquistare in comode tre rate, selezionando Scalapay. Dunque, potrete avere a disposizione l’abito pagandolo in tre mesi.

Il vestito indossato da Roberta a Uomini e Donne per la scelta oltre a essere caratterizzato dai glitter, è composto anche da un taglio sotto il seno, dal quale traspare un effetto bustier. Si tratta di un vestito che farà notare tutta la vostra femminilità e non solo. La Giusti ha avuto modo con questo vestito di rispettare i suoi gusti, che all’interno del programma ha sempre mostrato.

L’abito Vienna riesce, infatti, a far combaciare l’animo rock con quello più romantico. Sicuramente non passa inosservato. Per quanto riguarda i capelli, invece, l’ex tronista ha optato per qualcosa di molto semplice: ha lasciato la chioma liscia e libera.

Ed ecco che con questo look ha avuto il suo lieto fine nel programma di Maria De Filippi. Con Samuele tutto sembra procedere a gonfie vele, secondo ciò che è possibile capire dai loro rispettivi profili social.

Nel frattempo, Luca Salatino diventa il nuovo tronista di questa edizione. Dopo un percorso nelle vesti di corteggiatore, ora per lui cambia tutto e il pubblico di Canale 5 proprio oggi l’ha visto per la prima volta seduto sul trono.

Condividerà il suo percorso con Matteo Ranieri e i telespettatori sono curiosi di scoprire come se la caverà. Maria ha deciso di dargli questa grande opportunità, per permettergli di trovare l’anima gemella e lui ha subito accettato. A breve scenderanno per lui le corteggiatrici.