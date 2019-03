UeD, Roberta confessa il suo amore a Riccardo: Maria De Filippi delude

UeD: Roberta Di Padua fa una confessione d’amore a Riccardo Guarnieri, intanto Maria De Filippi delude

Continuano le polemiche sul gesto commesso da Roberta Di Padua nei confronti di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Ora Maria De Filippi dice la sua, ma sembra non trovare il consenso del pubblico, anzi. La conduttrice spiega che non bisognerebbe mai giustificare uno schiaffo, né da parte di una donna, né da parte di una donna. Non solo, Maria riprende anche Gianni Sperti che appoggia il gesto di Roberta, al contrario di Tina Cipollari. Fino a qui, i telespettatori non trovano nulla di strano. Ma ecco che la De Filippi, rivolgendosi a Riccardo afferma: “Diciamo anche che se lo fa una donna fa meno male”. Questa sua affermazione non piace per nulla al pubblico di Canale 5, che sui social si scaglia contro la conduttrice. A detta dei telespettatori, Maria non dovrebbe trovare alcuna giustificazione di fronte al gesto commesso da Roberta. Il Guarnieri complica ancora di più la situazione: “Non bisogna applaudire a uno schiaffo”. Infatti, il cavaliere appare piuttosto arrabbiato per quanto accaduto.

Roberta in studio spiega di voler dire ciò che prova per la sua serenità e per non avere rimpianti. La dama confessa inaspettatamente: “Mi sono innamorata, altrimenti non avrei reagito così”. Una dichiarazione che in pochi si sarebbero ormai aspettati di sentire. La Di Padua appare piuttosto provata, ma dall’altra parte le sue parole sembrano non emozionare più di tanto Riccardo. “Non ti credo assolutamente, per giustificare quel gesto stai dicendo questo”, afferma il cavaliere, convinto che Roberta stia mentendo. Ma la dama ammette di non voler ricevere niente da parte del Guarnieri, ha scelto di fare questa confessione pubblicamente per essere sincera con se stessa.

Uomini e Donne, critiche per Maria De Filippi dopo il gesto di Roberta

Roberta confessa di essere innamorato di Riccardo. Dopo lo schiaffo, la dama si rende conto di provare dei sentimenti molto forti nei confronti del cavaliere. Nel frattempo, sui social c’è chi continua a mostrarsi deluso del comportamento di Maria. “Non è vero che lo schiaffo di una donna fa meno male di quello di un uomo. Maria sbaglia a giustificare”, questo è uno dei tanti commenti che sta infastidendo il pubblico. Secondo Tina, però, il comportamento di Riccardo nei confronti delle donne è peggiore dello schiaffo dato da Roberta.