UeD, ritorno di fiamma tra Lavinia e Alessio: c’entra Temptation

Solo due settimane fa, Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno annunciato la fine della loro relazione. I due si sono conosciuti lo scorso anno a Uomini e Donne, quando Alessio aveva deciso di scendere le scale per corteggiarla. A seguito di un travagliato percorso, l’ex tronista lo aveva preferito al rivale Alessio Campoli, dando così inizio alla loro storia d’amore. Per diverso tempo, la coppia ha fatto sognare i loro fan, festeggiando lo scorso aprile il primo anniversario. Tuttavia, negli ultimi mesi, sono iniziate a diffondersi le prime voci di crisi.

I due ex volti di Uomini e Donne hanno iniziato a mostrarsi sempre meno sui social e Alessio era addirittura assente alla laurea dell’ex tronista. Nello stesso periodo, si era vociferata di una loro possibile partecipazione a Temptation Island, dove sarebbero andati proprio per risolvere i presunti problemi di coppia. Ma, lo scorso 25 maggio, Corvino ha messo fine a qualsiasi dubbio, confermando finalmente la fine della storia d’amore con Lavinia. L’ex corteggiatrice ha anche ammesso di aver vissuto un periodo complicato con l’ex fidanzata, a seguito del quale sarebbe stata inevitabile la decisione di prendere strade separate.

“Dopo un periodo complesso, io e Lavinia abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo, però, non cambia il bene e la stima che ad oggi c’è tra di noi”, aveva scritto in una storia Instagram. Nel giro di due settimane, però, le cose sembrerebbero nuovamente cambiate. Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva anticipato che una coppia di Uomini e Donne era tornata insieme. Ebbene, poche ore fa, l’esperta di gossip ha confermato che si tratterebbe proprio di Lavinia e Alessio. Una sua utente ha infatti segnalato di averli visti insieme in un locale di Napoli.

La stessa segnalazione è poi arrivata anche ad Amedeo Venza, che ha confermato ugualmente il ritorno di fiamma. Quest’ultimo, però, ha aggiunto anche un altro dettaglio importante. A quanto pare, i due avrebbero deciso di tornare insieme dopo aver saputo di non aver superato i casting per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. “Anche qui non mi sono sbagliato. Appena hanno saputo che non andavano a Temptation Island si sono riuniti, come per magia!”, ha scritto.

Dunque, stando a quanto riportato dall’esperto di gossip, la crisi della coppia sarebbe stata solo una messa in scena per poter prendere parte al reality estivo di Canale 5. Ad ogni modo, queste rimangono solamente indiscrezioni e bisognerà attendere una conferma dai diretti interessati per sapere la verità riguardo un presunto ritorno di fiamma.