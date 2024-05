Uomini e Donne, Corvino rompe il silenzio: con Lavinia è finita

Manca pochissimo all’inizio di Temptation Island e una delle coppie è già giunta al capolinea. Loro sono Alessio e Lavinia, star indiscusse di Uomini e Donne, che solo poco fa hanno annunciato la loro separazione.

Amatissimi dal grande pubblico italiano, Alessio e Lavinia hanno fatto sognare i fan di Canale 5 con la loro storia d’amore nata sotto l’occhio attento delle telecamere. La tronista Lavinia Mauro ha vissuto un percorso abbastanza travagliato, prima di arrivare alla tanto attesa scelta. La bella ragazza ha deciso di lasciare il programma con Alessio Corvino, con il quale ha intrapreso una relazione molto intensa. Dopo l’avventura a Uomini e Donne, i due avrebbero dovuto partecipare anche a Temptation Island. Prima dell’inizio del reality dei sentimenti, però, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere.

Da qualche mese ormai si parlava di una crisi tra i due, anticipata anche dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Nessuno dei diretti interessati, però, ha confermato o smentito la notizia, fino all’annuncio più recente. A comunicare la rottura è stato lo stesso Alessio, per mezzo di una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram. Qui Corvino ha deciso di spendere alcune parole per spiegare ai suoi fan la situazione della relazione con Lavinia.

Dopo un periodo complesso, io e Lavinia abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo, però, non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il bene e la stima che ad oggi c’è tra di noi.

I due avrebbero dovuto prendere parte a Temptation Island, il famosissimo reality di Canale 5 che ogni anno mette alla prova coppie provenienti da tutta l’Italia, famose e non. Proprio Lavinia e Alessio avrebbero dovuto costituire la coppia vip dell’anno ma, come già spiegato, la storia tra i due è giunta al termine. Come ogni anni, a condurre il programma sarà Filippo Bisciglia, che dovrà destreggiarsi tra il villaggio delle fidanzate, quello dei fidanzati e i fatidici falò. Confermata anche la location in Sardegna, sulle paradisiache spiagge dell’isola italiana dove ogni anno vengono registrate le puntate di Temptation Island.