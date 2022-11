UeD, Riccardo sprofonda: epica mazzata! Lavinia è una nobile

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne viene asfaltato da una dama del Trono Over che riceve l’applauso da parte del pubblico. Si tratta di Desdemona che diventa improvvisamente la regina dei social network nel corso della messa in onda della puntata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022. La dama si lascia andare a un discorso per cercare di aprire gli occhi a Gloria Nicoletti, senza ottenere comunque il risultato sperato.

Questo momento prende inizio quando all’improvviso Riccardo Guarnieri ammette che sta pensando a una cosa importante: se Gloria dovesse uscire con un’altra persona non gli darebbe fastidio. Con la dama, il cavaliere tarantino sta portando avanti una frequentazione e hanno anche condiviso una notte di passione. Gianni Sperti e molti dei presenti commentano negativamente, ancora una volta, le parole dell’ex fidanzato di Ida Platano.

“Frase infelice”, dichiara l’opinionista a UeD. Quest’ultimo crede che Guarnieri abbia fatto bene a dirlo, ma la sua affermazione colpisce inevitabilmente Gloria, la quale continua a non avere chissà che reazioni. Già nella puntata andata in onda ieri, gli opinionisti hanno commentato la situazione di Riccardo e Gloria, non in modo positivo. Entra in scena Desdemona, che a un certo punto asfalta alla grande il cavaliere tarantino.

“Gloria non ti fare trattare così! Ma sta dicendo una cosa orribile! Ma quale sincerità? Sei un uomo pessimo. Stai in silenzio! Gloria ti meriti di più. Quello lì non lo guarderei neanche fosse l’ultimo uomo sulla terra. Meriti di più. Riccardo io ti direi ciao e sto consigliando a lei, che è annebbiata, di fare lo stesso”

Ovviamente, le parole di Desdemona non vengono per nulla accettate da Riccardo. Invece il pubblico a casa applaude e su Twitter sono diversi i commenti di sostegno per lei. Ma come commenta Gloria tutto questo? “Sei stato sincero, è una verità che fa male. Non è normale”, questo ciò che afferma la dama, che sembra non sapere che strada prendere.

Maria De Filippi le fa notare, ancora una volta, che Riccardo le ha dato l’esclusiva non per un sentimento o perché davvero sente di volerlo fare. “Ma perché l’altra volta era andata a finire male. Tu però questo discorso lo senti”, sottolinea la conduttrice. Mentre si commenta la situazione, Gloria ammette che potrebbe innamorarsi di Riccardo.

Al contrario, Guarnieri non le dà questa soddisfazione: “Io lo potrei capire”. La dama ci tiene a precisare che quando stanno insieme lei sta benissimo. Eppure sembra che lui non sia propenso a scattare alla fase successiva. Infatti le anticipazioni della registrazione effettuata ieri annunciano che Riccardo ha chiuso definitivamente la frequentazione con Gloria.

UeD, Roberta Di Padua: “Riccardo mi fa impressione”

A commentare il tutto ci pensa anche Roberta Di Padua, che conosce molto bene Riccardo. Qualche puntata fa, Guarnieri e Gloria rivelavano in studio di aver trascorso la notte insieme. Ma il cavaliere tarantino aveva anche ammesso che quella sera sarebbe voluto invece uscire con Roberta. Non solo, aveva anche invitato la Di Padua ad andare a cena insieme.

La dama di Cassino si era rifiutata di fare questa nuova uscita con Riccardo, dopo aver scoperto che aveva appena trascorso la notte con un’altra donna. Il gesto di Roberta è stato molto apprezzato dai telespettatori. Oggi la Di Padua ammette di essere abbastanza sconvolta dall’atteggiamento che Guarnieri ha assunto in questa nuova conoscenza.

“Vederlo così razionale mi fa impressione. Mi ha fatto impressione il fatto che ha passato la notte con una donna e poi il giorno dopo sarebbe uscito con un’altra”

La puntata va avanti e Tina Cipollari dichiara di avere un timore: “Ho paura che tu Gloria rimarrai molto delusa, perché ti aspetti un cambiamento che non ci sarà”. A intervenire ci pensa questa volta un nuovo cavaliere del parterre del Trono Over, Giuseppe. Quest’ultimo critica apertamente le dame che continuano a discutere con Guarnieri sapendo già com’è fatto.

“Lo sapete benissimo com’è fatto, cosa ancora continuate imperterrite? È fatto così, se lo volete è fatto così”

Nonostante tutti questi consigli, Gloria decide di continuare questa conoscenza: “Mi dispiacerebbe chiudere sinceramente. Continuo a mio rischio e pericolo”.

A questo punto, interviene nuovamente Roberta che continua a esporre il suo pensiero:

“Io ci sono già passata, non la invidio per niente. Riccardo lei non te lo dice perché ha paura che tu poi chiudi”

Lavinia Mauro di Uomini e Donne è una marchesa

Lavinia Mauro durante la sua esterna con Alessio Campoli afferma di avere un titolo nobiliare. Infatti, è una marchesa. Il corteggiatore in studio ammette: “Non l’avrei detto”. La notizia lascia tutti un po’ spiazzati e non mancano le battute ironiche, anche da parte della stessa tronista.

“Mio padre non è che fa il marchese come professione. Non è che stiamo con le corone dentro casa”, fa subito presente Lavinia. Suo padre è un avvocato e sua mamma un’imprenditrice.

La Mauro precisa poi che né lei né gli altri componenti della sua famiglia, con cui vive in una casa di 4 piani, sono persone snob.