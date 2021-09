UeD Riccardo Guarnieri trasformato: fisico da urlo (foto), le fan si dividono

Riccardo Guarnieri, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne (resta da capire se ci sarà anche nella stagione imminente del dating show di Maria De Filippi), è tornato a mostrarsi sui social dopo un paio di mesi di ‘latitanza’. E lo ha fatto sorprendendo i suoi numerosi fan, mostrando un fisico scolpitissimo a 42 anni. Il cavaliere, dopo essersi dato al CrossFit, si è presentato con una tartaruga più che definita, stimolando una marea di commenti delle sue seguaci, oltre a lanciare una massima dal sapore filosofico che circola da tempo sul web.

“Siamo tutti la perversione di qualcuno, il sogno di un altro e il rimpianto di un altro ancora”. Questa la didascalia che Guarnieri ha piazzato sotto allo scatto con cui si è ri-materializzato su Instagram da cui mancava da inizio luglio. Muscoli in bella vista, selfie e palestra: questi i fattori che l’hanno fatta da padrone nello scatto.

Cascata di commenti da parte delle sue fan, molte delle quali hanno trovato il cavaliere in splendida forma e assolutamente fascinoso. Qualcuna invece ha storto un poco il naso, reputandolo troppo dimagrito e sostenendo che stesse meglio prima, con qualche chilogrammo in più e qualche muscolo in meno. C’è anche chi ha fatto del sarcasmo ‘acido’, ipotizzando con ironia una nuova coppia di ‘trasformati’ al Trono Over, Guarnieri appunto e Gemma Galgani, che quest’estate è ricorsa al bisturi, rifacendosi il seno.

Nel frattempo i telespettatori affezionati al Trono Over si chiedono se il 42enne sarà ancora protagonista delle dinamiche di Uomini e Donne. La registrazioni sono iniziate pochi giorni fa e al momento di Guarnieri non c’è stata traccia. Tuttavia non è assolutamente da escludere che possa presto sbarcare negli studi Mediaset. Lo scorso anno si congedò dal programma della rete ammiraglia del Biscione dopo la conclusione della sua relazione con Roberta Di Padua.

A inizio giugno, quando l’addio sentimentale con la dama si era già consumato, si è mormorato di un presunto flirt del cavaliere con una donna misteriosa. Sulla questione è però calato in fretta il silenzio e, salvo risvolti inaspettati e segretissimi, Guarnieri al momento è single.