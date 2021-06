UeD, Riccardo e Roberta: lui ritrova l’amore? L’indiscrezione e la frecciata

By

Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne ha ritrovato l’amore? Il cavaliere di Taranto è protagonista di un’indiscrezione sui social. Scendendo nel dettaglio, in una foto appare sorridente a fianco a una donna. Non si conosce l’identità di questa persona, ma Deianira Marzano lancia comunque questo gossip, oscurandole gli occhi. Nell’immagine, Riccardo appare felice e spensierato, mentre il suo account ufficiale di Instagram non viene aggiornato da tempo. Da parte del Guarnieri è calato il silenzio.

Dopo la rottura con Roberta Di Padua, ha deciso di mostrarsi sempre meno. La redazione del programma di Maria De Filippi aveva anche confermato che Riccardo non avrebbe neppure voluto prendere parte al confronto con Roberta in studio. Il cavaliere pugliese avrebbe voluto evitare di finire sotto i riflettori per incontrare la Di Padua. Ora potrebbe aver già voltato pagina con un’altra donna. Se così fosse, non ci sarebbe di certo nulla di male. Riccardo ha ormai chiuso da tempo con Roberta e dal loro ultimo confronto è stata evidente la rottura definitiva.

Dunque, trovatosi solo, il Guarnieri potrebbe aver deciso di guardare altrove. La donna al suo fianco nella foto potrebbe essere una sua amica, una sua parente o una fan. Pertanto, non si può dire con certezza che si tratta della sua nuova fidanzata. Per esserne certi, è necessario attendere una sua dichiarazione. Intanto, Deianira Marzano fa notare: “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”.

Nella foto in questione, la donna ha anche aggiunto il nuovo brano di Elettra Lamborghini ‘Pistolero’. Non sono presenti dediche, ma solo due grandi sorrisi. Nel frattempo, solo qualche ora fa, Roberta Di Padua ha condiviso un nuovo messaggio, che sembrerebbe una frecciatina. “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori!”, la dama del Trono Over ha condiviso questa frase, firmandosi.

Non essendoci nessun nome citato nella Storia di Instagram, tale affermazione lascia spazio ai dubbi. Nei prossimi giorni, lei stessa potrebbe decidere di svelare qualcosa in più. Dopo le scomode dichiarazioni fatte da Riccardo nello studio di Canale 5, tantissimi telespettatori si sono rivoltati contro Roberta. In molti hanno creduto, infatti, ai racconti fatti dal Guarnieri.