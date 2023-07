UeD retroscena prossimo Trono e Verissimo: parla Carlo Alberto

Carlo Alberto Mancini è stato sicuramente uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice era stato scelto dalla tronista Nicole Santinelli, iniziando una storia che aveva fatto sognare molti telespettatori. Peccato che, la favola è durata molto poco, dato che i due si sono lasciati dopo meno di un mese dall’uscita del programma. A decidere di porre fine alla storia era stata Nicole, come aveva dichiarato Carlo durante una diretta Instagram in lacrime. Ad ogni modo, a distanza di tempo, l’ex volto di UeD ha rilasciato un’intervista al sito “Isa e Chia”, in cui ha parlato della fine della relazione con Nicole e delle critiche ricevute.

Carlo Alberto si è sempre contraddistinto all’interno del dating show di Canale 5 per il suo carattere particolare: timido, umile e a volte insicuro. Anche per questo, fa ancora fatica a gestire l’ondata di popolarità avuta dal programma e continua ad essere poco attivo sui social, nonostante i suoi fan vorrebbero che si mostrasse di più. D’altro canto, c’è anche chi lo ha spesso criticato per i suoi modi di fare, addirittura mettendo in dubbio che la sua fosse tutta una recita per passare come il “bravo ragazzo” e farsi compiacere dal pubblico:

Comunque sono abituato da sempre a questo. Mi è capitato che nella vita mi dicessero “non può essere così”, “sta fingendo”, “lo fa per fare bella figura”. Poi comunque dopo un po’ si ricredono, perché alla fine la mia linea di azione è sempre coerente con il modo con cui mi presento. Ero pronto alle critiche perché mi sono sempre state rivolte e sono abituato a gestirle da una vita. So di essere particolare, nel bene ma anche nel male.

A tal proposito, in tanti non hanno creduto ai suoi sentimenti verso Nicole, sostenendo che stesse esagerando e definendolo troppo “teatrale”. Ma, anche ai microfoni di Isa e Chia, Carlo ha ribadito di essere stato veramente innamorato dell’ex tronista. Proprio per questo ha voluto farle la tanto criticata sorpresa durante l’intervista a Verissimo, per poter coronare un percorso e dare inizio a quello che sarebbe dovuta essere la loro vita lontano dalle telecamere.

Tra chi ha messo in dubbio i sentimenti del giovane, troviamo, ad esempio, il suo “rivale”, Andrea Foriglio. Quest’ultimo ha dichiarato che, sebbene usasse grandi parole, Carlo non fosse davvero innamorato. Come ha risposto l’ex corteggiatore a queste accuse?

Con Andrea ho scambiato qualche parola, è un bravo ragazzo. Ha espresso pubblicamente la sua opinione su di me (per l’ennesima volta) e la rispetto, ma ciò che si agitava in me lo conosco solamente io ed ero innamorato davvero. Non parliamo ovviamente di quell’amore maturo che si costruisce con il tempo e con la conoscenza reciproca, però avessi dovuto dare un’etichetta a quello che sentivo, le parole più spontanee sarebbero state “sono innamorato”. Provavo un sentimento molto forte. Ognuno fa le sue dichiarazioni. Va benissimo.

Carlo Alberto Mancini sarà il prossimo tronista?

Ad ogni modo, conclusa la storia con Nicole, c’è chi vorrebbe vederlo sul trono a settembre e chi sarebbe interessato ad una sua partecipazione a Temptation Island. Se da una parte non esclude la possibilità di poter diventare tronista, dato che è ancora in cerca della persona giusta, d’altro canto, però, ha confessato che non potrebbe mai prendere parte al reality condotto da Filippo Bisciglia. Nel caso andasse con la sua fidanzata, abbandonerebbe dopo un giorno per la troppa gelosia, mentre, da tentatore non sarebbe utile allo scopo del programma, dato che cercherebbe di far riappacificare le diverse coppie.

Infine, Carlo Alberto ha anche confessato quali tra le ex corteggiatrici dell’ultima stagione di Uomini e Donne potrebbe interessargli. Il romagnolo non ha esitato e ha dichiarato di aver molto apprezzato i percorsi di Alice Barisciani e Alessandra Somensi: