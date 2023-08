UeD, “registrazione annullata per Maria”: fake news, qual è la verità

Ieri, 24 agosto, si è tenuta la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, in partenza l’11 settembre su Canale 5. Nel corso della puntata, sono stati presentati i tre nuovi tronisti che intratterranno il pubblico nei prossimi mesi. Secondo alcune voi, oggi, 25 agosto, ci sarebbe dovuta essere una seconda registrazione. Quest’ultima, però, sarebbe stata improvvisamente annullata a causa di presunti problemi personali legati alla padrona di casa, Maria De Filippi. A dare la notizia ieri era stato Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show di Canale 5, noto per pubblicare tutte le anticipazioni del programma. Da lì, in tanti hanno iniziato ad allarmarsi, pensando che potesse essere successo qualcosa alla conduttrice. Tuttavia, pare proprio che si sia trattato di una grande fake news.

Poco fa, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere in una storia Instagram di essere stato vittima di disinformazione e che la notizia secondo la quale Maria avrebbe avuto dei problemi personali non era assolutamente vera. Inoltre, ha aggiunto che le prossime registrazione di Uomini e Donne si dovrebbe effettuare regolarmente la prossima settimana. Lo stesso discorso è stato fatto anche da un’altra pagina esperta dei programmi di Maria De Filippi, ovvero Amici News.

Quest’ultima aveva comunicato ai suoi seguaci la medesima notizia, ovvero che la registrazione di Uomini e Donne era stata annullata a causa di problematiche legate alla De Filippi. Ma, ecco che la pagina ha dovuto smentire la news, specificando come si fosse trattata di un’informazione falsa e scusandosi con tutti i loro followers. Dunque, non è chiaro come mai oggi non si sia registrata la seconda puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, ma una cosa è certa: non ha nulla a che fare con Maria De Filippi. Non resta che attendere la prossima settimana per scoprire cosa succederà all’interno del dating show.

Uomini e Donne: i nuovi tronisti

Come menzionato prima, durante la registrazione del 24 agosto di Uomini e Donne sono stati presentati i tre nuovi tronisti: Brando, Christian e l’ex volto di Temptation Island Manuela Carriero. Moltissime le reazioni da parte del mondo del web, che ha mostrato particolare entusiasmo per la nuova tronista. A detta di alcuni, la donna potrebbe intrattenere molto il pubblico, dati i trascorso all’interno del reality condotto da Filippo Bisciglia. Insomma, chissà quali sorprese ci riserveranno i nuovi protagonisti del dating show di Canale 5.