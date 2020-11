UeD, Raselli attacca duramente Giulia. L’amaro sfogo: “Tanto fumo…”

L’ex tronista si sfoga sui social e svela una sua versione dei fatti che lascia un po’ senza parole, in quanto rappresenta una frecciatina abbastanza negativa sull’ormai ex fidanzata

Un duro attacco quello che Giulio Raselli riserva oggi a Giulia D’Urso. La coppia nata a Uomini e Donne diverse settimane fa è scoppiata! Ebbene entrambi hanno con tristezza rivelato ai fan che la loro storia d’amore era giunta al capolinea. Il loro annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il pubblico, fino a qualche tempo prima, non si sarebbe mai aspettato di ricevere una simile notizia. In effetti, Giulio e Giulia avevano dimostrato di essere davvero molto felici insieme, almeno sui social. La convivenza sembrava procedere a gonfie vele e, tra video e foto, i fan erano convinti che la loro relazione sarebbe durata a lungo. Invece, è arrivata la rottura e una buona parte del pubblico sembra non volersene fare una ragione. Ormai pare non esserci alcuna possibilità di rivederli nuovamente insieme e a dare conferma di ciò ci pensa l’ex tronista del Trono Classico.

Il Raselli sceglie di rispondere alle domande dei fan per passare un po’ il tempo ed ecco che arriva l’ennesima domanda su Giulia. Scendendo nel dettaglio, un utente è curioso di sapere se all’ex tronista manchi la D’Urso. La risposta di Giulio è abbastanza inaspettata e, soprattutto, pare rappresentare un chiaro attacco:

“Ragazzi mi tempestate davvero, forse giustamente, ma è finita. Tutto quel grande amore che diceva ci fosse, vi posso dire che non c’era, tanto fumo besos”.

Nelle parole di Giulio si percepisce tanta delusione e amarezza. Sembra proprio che il Raselli avrebbe voluto trovare una soluzione ai loro problemi, ma che da parte della D’Urso non ci sia stata la stessa intenzione. Infatti, l’ex tronista fa presente che in un rapporto si può sbagliare e si possono anche dire cose orrende, senza mai tradire, ma “se c’è il sentimento si va oltre tutto e tutti” e su questo punto non transige. Dopo di che, conclude la sua risposta: “A buon intenditore, poche parole”.

Cosa vuole far intendere Raselli con questo commento? Nel frattempo, anche Giulia sta continuando a ricevere delle domande da parte dei fan sulla fine della sua relazione con Giulio. L’ex corteggiatrice, però, non dà alcuna risposta e spiega di non avere tanta voglia di parlarne, poiché la situazione legata al lockdown è già abbastanza pesante. La D’Urso precisa, inoltre, che ciò che ha causato la loro rottura è già stato rivelato. In effetti, proprio il Raselli qualche giorno fa ha spiegato i vari motivi. Sembrava che i due fossero rimasti in buoni rapporti, ma dalla risposta che dà oggi l’ex tronista si percepisce il contrario.