UeD provini, ex tronista: “Maria mi ha sconvolto, come si comporta”

Maria De Filippi raccontata da chi l’ha vissuta lontano dalle telecamere. Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, ospite a RDS Next, ha raccontato due aneddoti riguardanti la conduttrice pavese, spiegando in che modo riesca a leggere le persone e a capirle. Il primo episodio narrato riguarda il provino che Raselli fece per il ruolo di tronista. Il secondo è inerente al casting a cui prese parte per partecipare al Grande Fratello Vip. In tale frangente si trovò innanzi ad Alfonso Signorini e alla stessa De Filippi. Il progetto poi non andò in porto; il cestista infatti non ha mai messo piede nella Casa più spiata d’Italia.

“Ho sempre pensato di poter stare simpatico a Maria per il mio modo di fare un po’ strafottente, a lei non piacciono i sottoni”, ha raccontato Raselli che è poi passato a descrivere il momento esatto in cui sostenne il colloquio con la De Filippi per ottenere un posto al Trono Classico:

“Ero in ufficio a Roma con lei, mi ha fatto una domanda: “Vuoi fare il tronista?”. Io le ho detto: “Sono qui apposta”. Poi lei mi ha chiesto: “Giulio, raccontami un po’ di te”. Lei mi ha ascoltato, poi è rimasta in silenzio per tre o quattro minuti, mi studiava, voleva capire se fossi vero o no. Alla fine mi ha dato la possibilità di fare il tronista e la ringrazierò sempre”.

Raselli ha aggiunto che la qualità incredibile della conduttrice è quella di capire in anticipo cosa una persona sta pensando e cosa vuole dire. “Un fenomeno”, ha chiosato l’ex tronista che è poi passato a raccontare cosa accadde al provino per il GF Vip:

“Altro aneddoto. Faccio il provino per il Grande Fratello Vip. Ho fatto il casting con Signorini e c’era anche Maria. In due minuti mi ha descritto. Ha detto ad Alfonso: “Quando Giulio si mette la mano sul ginocchio vuol dire che è nervoso”. Io basito, manco io lo sapevo. Sono rimasto sconvolto”.

Giulio Raselli: i rapporti oggi con Manuel Galiano e l’avventura a Ciao Darwin

L’ex tronista ha inoltre parlato di Manuel Galiano, suo rivale ai tempi in cui c’era il corteggiamento a Giulia Cavaglià. Quest’ultima alla fine preferì Manuel a Giulio. Durante le puntate, in diverse occasioni, i due spasimanti si scontrarono, non lesinando critiche. Raselli, a Rds, ha spiegato che fa tutto parte del passato e ha rivelato addirittura che oggi ha un ottimo rapporto con quello che fu il suo rivale in amore.

Sempre durante la chiacchierata radiofonica, il cestista ha reso noto che a breve lo si rivedrà in tv, essendo stato arruolato nel programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. In particolare sarà presente nella sfida che vedrà contrapposte le categorie degli “Eleganti” e dei “Tamarri”. Lui dove è stato collocato? In quella dei “Tamarri”. Il giovane ha assicurato che nel corso della puntata ha preso parte attivamente al gioco e che si è fatto notare.