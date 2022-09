UeD, problemi di salute e ansia per Giulio Raselli: cos’ha scoperto

L’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi ha raccontato via Instagram Stories cosa gli è successo di recente: per fortuna pare nulla di grave

Sono state ore di grande preoccupazione queste per Giulio Raselli, uno dei volti noti di Uomini e Donne in passato corteggiatore e tronista nella trasmissione di Maria De Filippi. L’influencer e imprenditore ha infatti raccontato via Instagram Stories di essersi sottoposto a due esami per cercare di capire quale fosse la ragione dietro ai suoi recenti problemi di salute.

Nelle score ore, Giulio Raselli aveva raccontato di star vivendo una discreta ansia per un secondo esame al pube a cui si sarebbe ben presto sottoposto. L’esame in questione l’ha dovuto fare presso una struttura medica questa mattina, alle 11:30, dopo aver dormito soltanto quattro ore proprio alla luce della tensione e forse della paura di scoprirne i risultati.

Con una Stories, Raselli aveva informato i follower che era effettivamente impegnato a farsi visitare e che molto presto avrebbe ricevuto la risposta che tanto attendeva. Quello che è emerso l’avrà di certo stupito, in senso positivo, visto e considerato che probabilmente temeva di avere qualcosa di peggiore. Giulio Raselli ha dunque così commentato il risultato dell’esame:

“Esame fatto. Ho una piccola ernia con linfonodi, zona inguinale, leggermente ingrossati. Da tenere sotto controllo ogni sei mesi. Siate prudenti e appena avete qualche dubbio fatevi degli esami, spesso ci salvano la vita. Avete mai avuto linfonodi ingrossati? Vi sono peggiorati nel tempo?”

Come per qualunque condizione simile, insomma, sarà da questo momento necessario per Giulio Raselli un controllo regolare e costante, per assicurarsi di non avere più nessuna brutta sorpresa in futuro.

Giulio Raselli: i problemi di salute passati

Questa non è certo la prima volta che l’influencer ex Uomini e Donne si apre con i suoi follower parlando di un argomento delicato com’è quello della salute. Lo scorso anno, infatti, Raselli aveva rivelato di aver sofferto in passato di problemi al cuore: anche in questo caso nulla di grave, visto che poi non se n’è più parlato e che tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi.

Giulio Raselli lo strano rapporto con Carlotta Adacher

In tempi non sospetti si è tornati a parlare di Raselli per una serie di contenuti non esattamente chiari condivisi con Carlotta Adacher. I due infatti, forse per tornare in qualche modo sulla cresta dell’onda, avevano lasciato intendere di essersi riavvicinati dopo la loro rottura sentimentale. Per qualche tempo, dunque, la coppia ha provato a riallacciare i rapporti con una frequentazione che, sulla carta, sembrava in tutto e per tutto una strategia di ricerca di visibilità. Strategia fallita, visto che di entrambi non si parla quasi più da ormai diverso tempo.