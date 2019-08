UeD polverone, Jack Vanore sotto attacco: l’opinionista si difende

UeD polverone, anche Jack Vanore finisce sotto attacco: all’opinionista non sfugge un particolare dettaglio delle critiche: “Qua è un’associazione”

Nel polverone che si è sollevato attorno a Uomini e Donne ci è finito anche Jack Vanore. La faida che vede Mario Serpa e Teresa Cilia guerreggiare senza esclusione di colpi contro Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi, continua a tenere banco e, dalla polemica, suo malgrado, è stato investito anche l’opinionista. Nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, sotto all’ultimo post che ha pubblicato, gli sono piovute addosso alcune critiche molto fastidiose. Jack ha risposto alle malelingue, notando un particolare dettaglio.

Sono state scomode le voci che hanno raggiunto Jack nelle scorse ore. Qualcuno è arrivato addirittura a scrivergli, senza alcun fondamento o prova, che non sarebbe capace di trovare una donna della sua età e di preferire le ragazzine perché più facili da manipolare. Vanore, come nel suo stile, non ha perso la calma e ha risposto. “Tutti profili finti. Qua è un associazione… da chi parte tutto ciò? Con questi fake?”. Attaccato da un’altra insinuazione simile ha replicato: “Un altro fake che parla”. L’opinionista, sempre difendendosi dalle voci, ha infine notato un particolare: “Praticamente ogni commento pro Mario vieni fatto da un profilo senza foto come il tuo… sarai un altro fake pure tu?!”.

UeD Teresa, altre accuse a Raffaella Mennoia

Nel frattempo prosegue la pesante diatriba sul programma. La più agguerrita è l’ex tronista Teresa Cilia che nelle scorse ore è tornata ad attaccare pesantemente Raffaella Mennoia, promettendo che nel giro di pochi giorni farà “grandi rivelazioni” su di lei. Dal canto suo l’autrice, dopo aver risposto colpo su colpo, da ieri non ha più replicato alle accuse che le sono state mosse, preferendo prendersi una pausa dal can can mediatico che si è venuto a creare. Resta da capire se le “grandi rivelazioni” di cui parla la Cilia siano davvero compromettenti nei confronti della Menoia oppure se sia stato tutto un bluff. Tra pochi giorni l’interrogativo sarà esaurito.