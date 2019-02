UeD, è già polemica sulla nuova tronista: la sorella Chiara Nasti interviene

Uomini e Donne Trono Classico, è già polemica sulla nuova tronista: la sorella Chira Nasti interviene per difenderla

La presentazione della nuova tronista ieri a Uomini e Donne ha generato non poco scompiglio sui social. Angela Nasti, come molti già sapranno, è la sorella di Chiara Nasti (influencer ed ex naufraga dell’Isola dei famosi). L’essere a conoscenza di questa parentela, nelle ultime ore, ha spinto alcuni utenti di Instagram ad andare a commentare il trono di Angela sotto il profilo di Chiara. Alcuni, però, non sono stati molto carini con loro e questo, alla fine, ha infastidito molto Chiara. Quest’ultima, allora, per cercare di mettere a sedare la polemica e in difesa della sorella ha scritto un lungo messaggio di risposta ai commenti critici (dove ha difeso lei, la sorella minore e la decisione di partecipare a Uomini e Donne).

“Io sono Chiara, sto con un ragazzo ‘normale’ che amo follemente, e credo di essere coerente. Sono una persona, non penso per due. Lei è mia sorella, che devo fare? Limitarla? Posso solo appoggiarla e accettare qualsiasi cosa” ha esordito dicendo Chiara Nasti. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Volete vedere il marcio dove non c’è […] Siamo due ragazze semplicissime e, inutile dirlo, molto fortunate. Vi fa rabbia che siamo sempre tutte ben vestite? Siamo delle persone naturali e siamo rimaste sempre con i piedi per terra, a differenza di chi parte da zero e dopo si sente una star. Per un paio di poppe darci delle rifatte soltanto perché siamo f..e senza botox ci fa pensare tanto e, allo stesso tempo, ci da autostima”.

Uomini e Donne: Angela Nasti è la nuova tronista

La nuova tronista Angela Nasti è stata presentata ieri al pubblico di Uomini e Donne. Sui canali social del programma e su Witty Tv è stato pubblicato infatti il video di presentazione.