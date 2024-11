UeD, Pinuccia torna in tv: ecco dove la vedremo! Fan sotto choc

Ve la ricordate Pinuccia di Uomini e Donne? E come dimenticare la dama del trono over che per qualche tempo ha fatto breccia nel cuore di Alessandro Rausa? Con il suo amato Vigevano – città in cui risiede da tutta la vita – ha portato tanti sorrisi ma anche tante controversie nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Pinuccia ha scritto una nuova canzone

Durante il periodo passato nel programma si era innamorata perdutamente di Alessandro, novantenne pugliese che oggi è rimasto in trasmissione come ospite con la sua nuova compagna Maria Teresa. Certamente l’esperienza di Pinuccia a Uomini e Donne è stata piuttosto colorita e non sono mancate le polemiche con Maria De Filippi, che ha sempre cercato di calmarla nel rapporto con il cavaliere. Di contro, la dama non si è mai placata, e spesso è scoppiata a piangere per la paura di aver fatto una brutta figura con il pubblico.

Chi ricorda Pinuccia di Uomini e Donne ricorderà sicuramente anche le critiche sul web, dalle quali ha sempre cercato di difendersi tra lacrime e toni decisamente accesi. Eppure, ad un certo punto non ha più fatto parte del parterre femminile e ancora non si è ben capito se sia stata lei ad abbandonare il programma o se la redazione stessa abbia deciso di non portare avanti la sua esperienza nel programma.

Una volta fuori da Uomini e Donne, Pinuccia non ha smesso di ricercare le luci dei riflettori e si è data alla musica, pubblicando il suo primo singolo. Per un certo periodo i suoi video sono diventati virali e oggi, venerdì 8 novembre, la dama di Vigevano ha annunciato l’uscita di una sua nuova canzone, intitolata “Mai Dire Mai“. Che sia riuscita ad incanalare la sua rabbia nella musica?

In ogni caso, Pinuccia è riuscita a ritornare in televisione, ospite in un canale lombardo che l’ha invitata proprio per presentare il suo ultimo singolo. Tra i commenti sui social, quelli dei fan di Uomini e Donne che accusano la sua mancanza. Effettivamente nell’ultimo periodo manca una presenza forte nel Trono Over, in grado di dividere il pubblico proprio come faceva la signora vigevanese. Tornerà nel programma di Canale 5 o il suo destino è ormai scritto nel mondo della musica?