UeD Pinuccia e Alessandro al concerto di Vasco Rossi: abiti da dimenticare

I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne avvistati allo stadio San Nicola di Bari per il concerto del rocker modenese

Vasco Rossi ha fatto il pienone al San Nicola di Bari. Oltre 50mila fan hanno seguito il suo concerto e tra questi ne sono spuntati due d’eccezione, vale a dire Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna. I due sono assai noti al pubblico di Uomini e Donne. Lo scorso ottobre Maria De Filippi metteva al corrente il Cavaliere del Trono Over del dono che gli era stato recapitato. Vasco Rossi, attraverso Live Nation (multinazionale specializzata nell’organizzazione dei concerti), spedì negli studi Mediaset due inviti per il suo concerto.

“Con molto piacere sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione Uomini e Donne, ad uno dei concerti di Vasco Rossi, previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all’accompagnatore o accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza”, si leggeva nella lettera. Alessandro Rausa, allora, assicurò che sarebbe andato al concerto e che si sarebbe fatto accompagnare da uno dei suoi figli. Pinuccia rimase di stucco, pensando che sarebbe stato più carino se Rausa avesse invitato lei all’evento. Evidentemente Alessandro ha poi cambiato idea, chiedendo alla dama di andare con lui.

Così, eccoli al San Nicola di Bari. A immortalarli ci hanno pensato alcuni fan. A colpire è stato l’abbigliamento sfoderato dai due volti del dating show di Canale Cinque. Entrambi hanno optato per uno stile non proprio ‘allineato’ con un concerto del ‘Blasco’. Rausa ha scelto l’eleganza, ossia uno smoking, Della Giovanna ha deciso di indossare un lungo vestito blu.

La loro presenza allo stadio del capoluogo pugliese ha scatenato gli utenti che seguono da vicino le vicende di UeD, i quali hanno espresso soddisfazione nel vedere i due vicini. Qualcuno ha scherzato: “Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra”.

UeD, la storia di Alessandro e Pinuccia

Il fatto che Pinuccia e Alessandro siano stati visti al concerto prova anche che si stanno ancora frequentando, dopo essere stati protagonisti al Trono Over di UeD nei mesi scorsi. La dama di Vigevano e il cavaliere pugliese sono infatti stati chiacchieratissimi. Nello studio di Canale Cinque, Pinuccia non ha mai nascosto il suo amore per Alessandro, che invece, dopo mesi di abboccamenti, ha continuato a parlare di amicizia e nulla più.

A inizio anno sono scivolati in un’accesa lite, con Rausa che ha preso le distanze dalla dama, dichiarando di non volere più averci a che fare. Dopo un periodo di distacco, Alessandro ha scelto di ricominciare a parlare con Pinuccia. E a maggio l’ha finalmente invitata a fare una gita nella sua Lecce. Ora i due sono spuntati al concerto di Vasco Rossi. Dalla serie: l’amore non è bello, se non è litigarello