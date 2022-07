UeD Pietro e Rosa, altro che crisi: i due riappaiono insieme così

Da qualche giorno si vocifera di una possibile crisi di coppia per i due ex di Uomini e Donne, complice l’assenza sui social insieme

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Se di crisi si può parlare non è di certo una crisi da genitori: sono riapparsi insieme sui social, sorridenti e splendenti come sempre. Pietro e Rosa negli ultimi giorni sono al centro di un gossip che li vorrebbe nuovamente in un periodo buio. Non sarebbe la prima volta che accade, già prima della nascita di Mario Achille infatti hanno attraversato un momento di difficoltà come coppia. In un primo momento Rosa non aveva confermato né smentito le voci di crisi poi però si era confidata con i fan e aveva ammesso che c’erano delle incomprensioni. Tutto superato e poi c’è stato l’annuncio del secondo figlio in arrivo.

Anche stavolta né lui né lei hanno detto nulla su Instagram a proposito dei gossip sulla crisi: hanno scelto la strada del silenzio. Questo atteggiamento non sta piacendo proprio a tutti, iniziano in effetti a fioccare accuse contro la coppia, rea di non smentire la crisi per un tornaconto in termini di visibilità. In realtà potrebbero essere diversi i motivi dietro questa scelta di non intervenire, magari potrebbero aver deciso di non dare spago ai pettegolezzi.

Eppure a preoccupare i fan non erano solo questi gossip sulla crisi tra Pietro e Rosa, ma anche altro. Su Instagram i due non si mostravano insieme da tempo: solo con i figli. Tutto questo è successo fino a ieri sera, quando Pietro e Rosa sono riapparsi insieme felici e sorridenti. Il quadretto di famiglia che tanti si aspettavano in occasione del compleanno di Ethan c’è stato!

Ieri Ethan, il primogenito della coppia, ha spento tre candeline. Mamma e papà gli hanno organizzato anche quest’anno una stupenda festa a tema: hanno scelto Topolino in versione esploratore! E ovviamente anche loro erano vestiti rispecchiando il tema. Video e foto del compleanno di Ethan però sono stati pubblicati solo oggi, ieri si sono goduti tutti la festa! E così Pietro e Rosa hanno scacciato le voci di crisi ricomparendo con i loro splendidi figli e sorridenti come non mai. Tra loro non sembra esserci gelo, a giudicare dai video. Cesseranno ora i pettegolezzi?