Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, l’ora più buia: crisi e retroscena

Soffiano venti di crisi sulla love story di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Questo almeno è ciò che ha sostenuto di recente l’esperto di gossip Alessandro Rosica, alias Investigatore Social (così si fa chiamare su Instagram), il quale ha riferito che l’ex tronista di Uomini e Donne e il giovane avvocato dormono da giorni in letti separati. Cosa c’è di vero? Con precisione nessuno lo sa, ma una cosa è certa: dopo il lancio dell’indiscrezione né Perrotta né Tartaglione hanno smentito, fatto piuttosto insolito. Ma c’è dell’altro: i due, da tempo, non si mostrano assieme sui social. Non lo hanno fatto nemmeno dopo che hanno cominciato a diffondersi le voci di crisi…

In questo momento Rosa ha raggiunto i suoi familiari dopo che su Instagram si è mostrata in viaggio, sul treno, con il suo secondogenito, Mario Achille. Ethan, il suo primo frutto d’amore, invece, è con Pietro. “Ora torniamo da Ethan e da papà”, ha confidato l’ex tronista in una Story Ig, unico accenno al compagno dopo che da giorni si mormora di un rapporto in bilico che starebbe vivendo la sua ora più buia.

Dal canto suo Tartaglione se ne sta zitto zitto. Altra curiosità è che, sempre su Instagram, Rosa in questi giorni è stata molto attiva sotto ai suoi post nel rispondere ad alcuni fan. Tuttavia si è bene guardata di replicare a coloro (e non sono stati pochi) che le hanno chiesto cosa stia succedendo con Pietro. Silenzio, chi vivrà vedrà…

E qualcosa lo si potrebbe vedere a breve: lunedì 25 luglio il piccolo Ethan festeggerà il terzo compleanno. Senza dubbio ci saranno mamma e papà con lui. Molti fan si aspettano di vedere un bel quadretto familiare, con la famiglia unita e un gesto scacciacrisi della coppia che non è la prima volta che attraversa un momento complicato.

Era già accaduto, prima che Perrotta restasse incinta del secondo figlio. Anche allora, sui social, Rosa e Pietro smisero di postare fotografie dolci insieme. Il gossip iniziò a martellare, con l’ex tronista UeD che alla fine ammise che la sua situazione sentimentale non stava attraversando un periodo di serenità. Al contempo chiese rispetto, dicendo che non avrebbe messo in piazza i dettagli dei suoi problemi. La crisi venne superata brillantemente e arrivò Mario Achille. Adesso pare che sia ricapitato un altro momento no. Resta da capire che evoluzione avrà crisi.