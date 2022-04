UeD Piero Sonaglia, causa del decesso: morte improvvisa dopo il calcetto

Tutto è accaduto in una manciata di tragici secondi. Piero Sonaglia, lo storico collaboratore di Maria de Filippi, sarebbe stato stroncato da un attacco di cuore dopo una partita una calcetto. Questa è la ricostruzione apparsa nelle scorse ore su Canale 10, l’emittente in chiaro e giornale di notizie di Ostia e della zona del litorale romano.

La tv locale ha ricostruito la dinamica della morte del tecnico di studio con queste parole: “Si è accasciato nel campo di calcetto dove stava giocando con il figlio 25enne”. Pietro Sonaglia, stando a Canale 10, avrebbe quindi avuto un malore mentre era impegnato a giocare a calcetto con uno dei suoi quattro figli, in uno dei campi di Via Amenduni ad Ostia. Proprio sul litorale romano, da tempo, Sonaglia aveva una casa.

Subito dopo il malore sono immediatamente stati chiamati i soccorsi, che in pochi minuti si sono precipitati sul posto. Ma non appena sono arrivati ci si è resi conto che, purtroppo, non c’era già più niente da fare per salvargli la vita. Il referto medico finale parla di “morte per infarto da trauma”, anche se il cadavere dell’uomo ora verrà sottoposto ad un’autopsia presso l’istituto di Medicina legale dell’Università di Tor Vergata.

Pietro Sonaglia: il ricordo dei vip e di Amici 21

La scomparsa di Sonaglia ha lasciato il mondo che ruota intorno alla Fascino di Maria de Filippi semplicemente senza parole. Sono stati in tantissimi a ricordare l’uomo sui social, una persona che ha lasciato in molti un ricordo indelebile. Tra gli altri, a lasciare un messaggio commosso sui social, ci sono stati Alessandra Amoroso, Tina Cipollari, Emma, Filippo Bisciglia, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Sonaglia era davvero amatissimo ed era diventato, in qualche modo, un vip delle trasmissioni della De Filippi, per cui era diventato un vero e proprio braccio destro. Era quindi ovvio che, a poche ore dalla scomparsa annunciata dal regista Roberto Cenci, anche Amici gli avrebbe dedicato un omaggio. Nel corso della puntata del serale trasmessa il 2 aprile scorso, la produzione ha trasmesso un video messaggio con le immagini più belle di Piero Sonaglia sul suo amato posto di lavoro.