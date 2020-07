UeD, Pamela: “Sempre dietro ai miei ex, io suo incubo”, cosa è successo

Pamela Barretta è la protagonista delle news del giorno dal mondo di Uomini e Donne. La Dama, o ex tale se non dovesse fare ritorno a settembre, ha pubblicato uno sfogo tra le sue Instagram stories ma non sappiamo diretto verso chi di preciso. Di sicuro è una donna, a cui lei si è riferita usando un soprannome. Pamela si è sentita giudicata da questa donna, che è di Brindisi quindi non ha a che fare con il Trono Over, e ha deciso di replicare con un paio di sfoghi sui social. Il primo è arrivato ieri sera, il secondo invece stamattina. La Barretta ha spiegato che c’è dell’astio nei suoi confronti da parte di questa donna, che pare abbia corteggiato due suoi ex fidanzati. Pamela dice di non avere colpa di come questa donna sia stata trattata dai due uomini “in comune”, per cui non dovrebbe prendersela con lei. Questa donna inoltre avrebbe scritto qualcosa contro di lei sui social, per questo Pamela oggi ha deciso di rispondere.

Trono Over, Pamela Barretta e il duro sfogo sui social contro una “rivale in amore”

L’occasione per sfogarsi si è presentata vedendo un’immagine in cui si legge questa frase: “Il bello è che siete tutto quello che criticate”. E questa frase lei ha deciso di rispondere così: “Tutto questo perché sei sempre andata dietro ai miei ex con scarso risultato? Pensavi davvero che si fidanzassero con te?”. Stamattina poi ha ripreso il discorso e aggiunto delle precisazioni. Pamela ha detto di essere una persona che pensa molto alla sua vita, ha fatto notare che anche a Uomini e Donne non si intrometteva mai nelle storie degli altri. Semplicemente perché non le interessa la vita degli altri. Quando però viene toccata la sua vita, sapendo ciò che ha passato, perde la calma e combatte con tutta sé stessa contro la cattiveria. “Non la accetterò mai”, ha aggiunto a tal proposito. L’ex protagonista del Trono Over ha poi proseguito dicendo di essere dispiaciuta della rivalità tra donne, le piacerebbe ricevere più solidarietà e non averle come nemiche.

Uomini e Donne, Pamela Barretta e lo sfogo su Instagram: “Sono il suo incubo”

Alla fine però è sempre pronta a difendersi, anche perché non vede motivo per cui questa persona dovrebbe giudicarla e interessarsi della sua vita. “Sono il suo incubo, abbiamo gli stessi gusti evidentemente”, ha detto ironizzando un po’. La cattiveria è come un boomerang, torna sempre indietro: queste sono le parole con cui Pamela ha concluso il suo sfogo. Aggiungendo, però, che lei sta bene e va avanti per la sua strada. Una cosa è chiara: tutto ciò riguarda la sua vita a Brindisi e non Uomini e Donne, per cui non il suo ex Enzo Capo.