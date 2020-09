UeD, Pamela pesante su Enzo: “Laurea finta”, lui sbotta: “Fatti una vita”

Pamela Barretta e Enzo Capo non riescono a sotterrare l’ascia di guerra. Tra i due ex del Trono Over è scoppiata, ormai tempo fa, una guerra social che non accenna a placarsi. Si sono lasciati mesi fa, in piena quarantena, e già durante le puntate di Uomini e Donne dopo il lockdown abbiamo assistito ai tentativi di chiarimento. Tentativi tutti andati a vuoto. A un tratto Pamela avrebbe voluto riprovarci, ma Enzo non ne ha più voluto sapere. La storia è finita, Enzo è andato avanti e ha conosciuto altre donne, si è anche fidanzato di nuovo. Ma è bastata una nuova registrazione, la prima della nuova stagione di Uomini e Donne, a scatenare di nuovo la battaglia. E così oggi è andato in scena un nuovo atto della loro guerra social, con nuove pesanti accuse di Pamela all’ex Enzo Capo.

Uomini e Donne, Enzo replica al nuovo attacco di Pamela e sbotta: “Fatti una vita”

Già in puntata la Barretta, stando alle anticipazioni, ha dimostrato di non voler cedere e di voler proseguire la sua guerra in nome di una verità che lei è sempre pronta a svelare. Anche oggi ha confermato che fa tutto per amore della verità, che vuole smascherare le persone per evitare che prendano in giro la redazione. E così oggi è passata nuovamente all’attacco, dopo che ieri c’è stata un’altra registrazione a cui Enzo non avrebbe partecipato. Questo è sembrato di capire almeno dalle parole di Pamela. Lei poi ha scritto una storia in cui ha accusato l’altro di dire bugie e di avere un piano per prendere tutti in giro. Lui ha deciso di rispondere a distanza di qualche ora e ha fatto notare di aver voltato pagina, di essere di nuovo felice. Poi si è riferito a Pamela e al suo amico Amedeo dicendo che sono sempre pronti a commentare ciò che accade nella sua vita e a spulciare i suoi social. Enzo infine ha sbottato: “Fatti una vita tua”.

Enzo e Pamela Trono Over, nuove pesanti accuse: “Non ha manco un euro”

Non solo, perché riprendendo alcune risposte, a suo favore, che gli sono arrivate ha fatto notare che nonostante le cattiverie che oggi dice sul suo conto, mesi fa Pamela era pronta a ricucire con lui. “Rosica”, ha scritto infine. Ovviamente Pamela non è rimasta in silenzio e ha replicato duramente a queste parole. “Ho fatto quello che ho fatto per smascherarti”, ha esordito così prima di elencare una serie di accuse piuttosto pesanti verso l’ex. Ha detto che Enzo non avrebbe un lavoro vero e che si farebbe mantenere dai suoi genitori. Ha persino parlato di una “laurea finta”, gli ha dato dello “sfi…to” che vorrebbe imitare Gianluca Vacchi “ma non ha manco un euro”. Ed è tornata sull’argomento Maldive, già tirato fuori in precedenza, dicendo che Enzo le imponeva di bere acqua calda pur di non pagare nulla.