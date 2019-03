UeD, Pamela ha lasciato il Trono Over: il saluto della dama al programma

UeD, Pamela Barretta ha lasciato il Trono Over con Stefano Torrese: le parole dopo il programma

Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono Over di Uomini e Donne hanno ufficialmente lasciato il programma. Sono stati i due diretti interessati a far capire di essere pronti a iniziare una nuova avventura lontano dalle telecamere. Nel corso di una delle ultime registrazioni, infatti, entrambi sono stati assenti. La loro assenza ha iniziato a far venire qualche dubbio ai fan. Non si capiva esattamente se i due non fossero in studio per motivi personali o per altro. Ebbene qualche giorno fa a dare una conferma ci ha pensato la nuova coppia del Trono Over che ha condiviso delle foto che li ritraggono felici e innamorati. Ora, a dare un’ulteriore conferma ci pensa Pamela. La dama condivide con tutti i ringraziamenti nei confronti della redazione, che l’ha sempre sostenuta in questa esperienza. Ma non solo, la Barretta ci tiene anche a dire grazie ai due opinionisti, Gianni e Tina, e alla conduttrice, Maria De Filippi. Con un grande sorriso, Pamela conferma la sua uscita. Ma ecco che i fan si chiedono come mai i due non abbiano prima reso ufficiale la loro decisione in studio.

Solitamente, prima di condividere sui social, i protagonisti attendono la messa in onda nel programma. Dopo di che, danno conferma della loro scelta. Eppure questa volta il tutto è avvenuto prima su Instagram. Sono gli stessi telespettatori a porre questo dubbio: “Però non ho capito perché non vi abbiano chiamato per dire che sareste usciti insieme”, scrive qualcuno sotto il messaggio condiviso da Pamela. La dama non risponde alla domanda, ma ci tiene comunque a ringraziare tutti coloro che la stanno appoggiando nella sua scelta di uscire dal programma con Stefano. Ma per quale motivo i due non avrebbero ancora dato la notizia all’interno dello studio?

Pamela Barretta del Trono Over manda un messaggio al programma

Alti e bassi tra Pamela e Stefano, che però li hanno portati a trovare l’amore. Ora la dama ringrazia la redazione sui social: “Grazie perché mi avete fatta sentire sempre a casa, grazie e scusate per tutte le volte che mi avete sopportatagrazie per la vostra dolcezza e gentilezza grazie anche alla padrona di casa Maria De Filippi”. Non mancano i ringraziamenti anche per Gianni e Tina che sono sempre riusciti a comprenderla e a vedere oltre. “È stata un’esperienza bellissima, a volte dura ma comunque bella”, conclude la bella Pamela.