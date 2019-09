UeD, Pamela a ruota libera sul figlio, Stefano e Noel: lo sfogo dopo la puntata

Pamela Barretta e il ritorno a Uomini e Donne: “Voglio darmi un’altra possibilità”

Quella intervistata da UeD Magazine è una Pamela Barretta delusa per la fine della storia d’amore con Stefano Torrese ma anche soddisfatta per la donna che è diventata, per i sacrifici che ha fatto e per ciò che ha costruito; passionale e sognatrice, Pamela si è detta disposta a ricominciare anche se non era intenzionata a farlo a Uomini e Donne Over fino a qualche tempo fa: “Appena finita la mia storia con Stefano e fino a non molto tempo fa – queste le parole della donna – non avevo intenzione di partecipare di nuovo a Uomini e Donne, ma successivamente ho cambiato idea. Voglio darmi un’altra possibilità – ha poi aggiunto – perché penso di meritarla, non voglio smettere di credere che ci siano uomini diversi da quelli che ho conosciuto finora: sono sempre stata una sognatrice e tale rimango nonostante tutto”. Per Pamela insomma si tratta di un nuovo inizio, una scommessa su uomini diversi, anche da Torrese, a cui ha lanciato delle frecciatine piuttosto ambigue nelle ultime puntate del Trono Over.

La storia di Pamela Barretta: “Con mio figlio ho fatto un bel lavoro”

Durante l’intervista Pamela ha ripercorso brevemente la sua storia, e dalle sue brevi dichiarazioni è emersa l’importanza che ha il figlio nella sua vita e soprattutto i sacrifici che ha fatto per crescerlo senza il padre: “Spesso penso che, anche se da sola, in quanto per mio figlio sono stata sia madre che padre, ho fatto un bel lavoro! È fidanzato da quasi due anni – ha poi aggiunto –: ha occhi solo per lei! Sono stata ed è stato fortunato perché ha una ragazza splendida: dolce, intelligente e tanto altro. Spero che un domani mi daranno dei nipotini, anche se è ancora troppo presto: sono giovani”. E proprio sul domani Pamela annuncia delle sorprese quando le chiedono di sbottonarsi sugli obiettivi che si è posta: “Pensare di più a me stessa – questo è ciò che intende fare –… e a concentrarmi di più su un progetto lavorativo che spero di portare a termine!”.

Pamela Barretta e Stefano Torrese, la rottura è definitiva: lo sfogo dopo la puntata

Non sono mancati ovviamente ulteriori attacchi a Stefano che in trasmissione in realtà è stato criticato da parecchie persone assieme a Noel Formica, con cui sembrava ci fosse qualcosa e invece no: i due sono entrati in studio da amici. “Cosa ha provato – ha chiesto a Pamela l’intervistatrice Sandra Martone – nel momento in cui ha visto Stefano in studio insieme a Noel?”. “Disgusto! Credo – ha risposto la Barretta – che siano persone false e senza dignità. Gente disposta a tutto per un po’ di visibilità. Pensi che ero convinta che sarebbero entrati in studio da amici per avere la possibilità di partecipare di nuovo la programma. Non ho mai creduto alla loro storia perché li reputo due narcisisti che non conoscono l’amore”. Sarà questo l’ultimo atto di questa saga che sembra ormai infinita?