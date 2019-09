Trono Over Pamela e Stefano, scambio su “fantasie” senza microfono: bloccati

Pamela Barretta e Stefano Torrese, scintille al Trono Over dopo le vacanze: le gravi accuse

Scintille, scintille e ancora scintille nella puntata di oggi del Trono Over con Pamela Barretta e Stefano Torrese protagonisti indiscussi della prima parte della trasmissione. Tante le accuse tra i due, una particolarmente grave: è stata lanciata da Pamela che ha raccontato a Maria De Filippi di sapere che Stefano era fidanzato e che ha lasciato la sua ex solo per partecipare a Uomini e Donne, subito dopo la chiamata di Witty – ha precisato. Secca la smentita di Torrese che ha mantenuto una certa calma sebbene gli attacchi siano iniziati nella giornata di ieri: “L’ho lasciata a novembre – ha spiegato l’ex Cavaliere di UeD –, non le ho più scritto, non le ho mai consentito di stare assieme a me”.

Trono Over, Pamela e Stefano: le confessioni senza microfono

Si è poi passati alle “fantasie” a cui nella giornata di ieri si era solo accennato. Pamela a un certo punto ha chiesto a Maria di abbassarle il microfono e di toglierlo anche a Stefano proprio per far capire a lui di cosa stesse parlando; nessuno ha sentito nulla, neanche la De Filippi, anche se possiamo ben immaginare che si trattasse di cose non adatte a un programma pomeridiano, visto che Gianni ha cambiato posto, si è seduto vicino a loro mentre parlavano a microfoni spenti e dopo averli sentiti è tornato a sedere sconvolto. La De Filippi ovviamente li ha bloccati dopo un po’ perché non si poteva certo fermare la trasmissione per una conversazione senza microfoni, e a un certo punto Stefano ha detto a Pamela di “non fare la santarellina, che non ti crede nessuno…”; la Barretta ha subito replicato ma è rimasta volutamente vaga aggiungendo però che lei è normale e facendo intendere che a lui non piaccia fare invece cose normali. Di che parlava? Chissà.

Uomini e Donne Over nel caos, Pamela si schiera con Armando contro Stefano e Noel

La situazione comunque ormai si è chiarita: Stefano quest’estate ha deciso di lasciare Pamela che a sua volta crede di essere stata usata e che lui non l’abbia mai amata davvero. Nella discussione è intervenuto anche Armando Incarnato che ha accusato Noel Formica di averlo usato e di avergli detto di tutto e di più durante la scorsa stagione: “Me le porto dentro [le ferite di Noel, ndr] perché mi hai fatto male”, ha esclamato a un certo punto prima di perdere completamente la pazienza. “Se tu vuoi stare qua dentro – queste alcune delle sue parole – ad Armando te lo devi tenere buono buono. La devi finire!”. Pamela e Armando insomma sarebbero le vittime secondo la versione di entrambi, mentre Stefano e Noel i carnefici. Da che parte starà la verità?