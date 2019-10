UeD, Pamela Barretta interessata solo alle telecamere? La verità di Enzo

UeD, Pamela Barretta ed Enzo Capo: dopo l’iniziale entusiasmo, una drastica rottura

Una forte discussione quella avvenuta tra Pamela Barretta ed Enzo Capo a Uomini e Donne, durante l’ultima puntata del Trono Over andata in onda. Un confronto molto acceso, che ha visto la dama accusare duramente il cavaliere. Inizialmente entrambi hanno parlato della loro conoscenza con tantissimo entusiasmo, tanto da sorprendere tutti. Ma ecco arrivare per loro i primi problemi. Ora a parlare di quanto accaduto ci pensa Enzo, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Ricordiamo che Pamela ha dichiarato, in studio, che Capo avrebbe delle relazioni in sospeso con altre donne a Budapest. La dama ha poi rivelato che l’uomo le avrebbe chiesto del tempo per sistemare il tutto, al fine di iniziare poi qualcosa di serio. Ed è proprio a questo punto che si è accesa la discussione tra i due. Ora al settimanale, il cavaliere ci tiene a chiarire la situazione rivelando la sua verità.

“Ci sono rimasto male”, dichiara Enzo nel corso dell’intervista. L’uomo ammette di aver lasciato Budapest per “gravi problemi problemi”, ma adesso deve tornarci per “sistemare alcune situazioni”. Per confermare il suo interesse nei confronti di Pamela e per smentire le dichiarazioni di quest’ultima, il cavaliere rivela di averla anche invitata per un weekend. “Se avessi avuto delle storie da nascondere non l’avrei invitata”, afferma l’uomo. Ed ecco che Enzo sembra fare un’accusa molto forte alla Barretta: “Entrando in un contesto televisivo, vorrei evitare di avere delusioni sentimentale da parte di una persona che, per assurdo, potrebbe essere interessata solo alle telecamere”. Queste parole sicuramente riusciranno a infastidire non poco Pamela!

Trono Over, Pamela Barretta: Enzo Capo pronto a capire come stanno realmente le cose

Sebbene abbia fatto questa allusione, Enzo ha anche confessato di non volersi perdere d’animo. Pamela ha scelto di non frequentarlo più in esclusiva e lui pare sia pronto a capire se siano fatti veramente l’uno per l’altra. Pertanto, non ci resta che attendere per assistere alle future svolte di questa frequentazione. Intanto, sappiamo che Pamela è attualmente impegnata ad aiutare una coppia del Trono Over a organizzare il matrimonio!