UeD, il padre di Lorenzo commuove: una dichiarazione lascia senza parole

UeD, il padre di Lorenzo Riccardo commuove tutti: l’uomo in lacrime fa delle forti dichiarazioni

Il padre di Lorenzo Riccardi, durante la puntata di Uomini e Donne La Scelta, commuove tutti attraverso una sorpresa organizzata da Giulia Cavaglia. La corteggiatrice riesce a centrare il suo obbiettivo facendo vedere al tronista un filmato che vede protagonista una delle persone più importanti per Lorenzo, suo padre. I due si incontrano nel cortile della Villa, dove improvvisamente si sente la voce dell’uomo. Il Riccardi resta subito sorpreso di fronte a quanto sta accadendo e Giulia lo conduce di fronte a un filmato molto speciale. Il padre fa una dedica importante al figlio, che non riesce a trattenere le lacrime. Forti emozioni anche per il pubblico, che sono abituate a vedere Lorenzo sotto un determinato aspetto. Proprio suo papà fa presente che il tronista tende a mostrato un lato superficiale e ironico di se stesso. In realtà, lui lo conosce bene e sa che il suo atteggiamento dipende da alcune sue paure. Ma ecco che il padre, in lacrime, inizia a fare dei ringraziamenti speciali al figlio, pronto a fare la sua scelta al Castello.

“Tu fai vedere il lato superficiale, dello sbruffone, fai il pigliaccio, in realtà lo fai x pudore”, inizia l’uomo nel video. Sappiamo bene che Lorenzo ha aiutato molto il padre all’interno della sua autofficina. Il tronista ha sempre dichiarato che il papà ha vissuto un periodo molto difficile, durante il quale lui ha cercato di aiutarlo il più possibile. Ora l’uomo conferma quanto dichiarato dal figlio, rivelando di avere avuto un problema di salute. “Papà non è stato bene, in quei momenti mi sei stato vicino, per me e per tutta la famiglia. Mi ricordo quando io ero messo così e così e tu hai preso le redini in mano”, ammette in lacrime l’uomo. Un momento molto delicato questo, che riesce a lasciare senza parole il pubblico.

Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi: momento magico per il tronista

Lorenzo non riesce a trattenere le lacrime e il pubblico vive forti emozioni nel vedere il padre fare determinate confessioni. L’uomo fa notare un lato del Riccardi che viene spesso tenuto nascosto. “Sei stato per me le gambe, le braccia, la mente, sei stato tutto. Non saprò mai come ringraziarti”, conclude il padre, che continua a commuoversi. Difficile trattenere le lacrime di fronte a queste forti dichiarazioni. Lo stesso Lorenzo ammette di non aver mai visto suo papà in questo modo e si lascia andare con un pianto di felicità.