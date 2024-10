UeD: Over scaltri, mossa di Maria per Francesca, Alessio ‘minaccia’

La puntata di oggi di Uomini e Donne entra nel vivo delle dinamiche del Trono Over con Gabriele, il quale balla con Elisabetta. Per questo, Tina Cipollari chiede spiegazioni. Il cavaliere sta conoscendo Sabrina e ha appena chiuso con Ida Pavanelli. La prima ha deciso di dargli l’esclusiva dopo aver iniziato la conoscenza. Al contrario, Gabriele ha intenzione di conoscere anche altre dame.

Nella puntata andata in onda ieri di UeD, Sabrina è apparsa delusa dalla scelta fatta al cavaliere. Cristina Tenuta interviene e ammette di trovare questo sistema di molti cavalieri sbagliato. Inaspettatamente, Maria De Filippi cerca l’opinione di Francesca Sorrentino. Dal punto di vista della tronista, Sabrina starebbe cercando di convincere e forzare Gabriele a darle l’esclusiva.

Tina perde le staffe, convinta che la dama avrebbe dovuto farsi desiderare e non trascorrere subito due notti di passione con il cavaliere: “Lo stai pregando! Ma ce l’avete una dignità?! Tutto cotto e mangiato subito. Ma fatevi desiderare!”. Martina De Ioannon, invece, chiede a Sabrina perché non ha ancora mandato a quel paese Gabriele. Intanto, Barbara De Santi si dice convinta del fatto che nel parterre nessuna dama accetterà di conoscerlo.

“Va bene dai, mi faccio suora”, replica Sabrina infastidita. Tina crede, però, che in un convento non prenderebbero mai una come lei e strappa così una risata a tutti, dando la possibilità a Maria De Filippi di andare avanti. Al centro studio, si siede Cristina Tenuta, la quale accoglie in studio un ragazzo che vorrebbe conoscerla, Emiliano. La dama non resta colpita dal giovane uomo, dal punto di vista estetico, e rifiuta di conoscerlo. Gianni e Tina fanno notare che Cristina rifiuta sempre nuove conoscenze.

Al centro studio oggi a Uomini e Donne siede Giada, la quale sta conoscendo Andrea e Marcello Messina. La dama si sta trovando bene con entrambi, ma ammette che in serata uscirebbe con Marcello dovendo scegliere. Con Messina, infatti, Giada è già uscita quattro volte e la conoscenza è più avanti. Intervengono Prasanna e Margherita, le quali si dicono deluse dalla decisione di Andrea di chiudere con loro e dai modi da lui usati. Il cavaliere fa presente che non gli è scattato nulla con loro. Al contrario, ha voglia di rivedere Giada.

Francesca Sorrentino in lacrime a Uomini e Donne: il gesto di De Filippi

Arriva il momento di parlare delle difficoltà di Francesca Sorrentino. Maria De Filippi spiega che la tronista ha un carattere particolare e che si sente sempre inadeguata. Vedendo gli altri presenti in studio spigliati, l’ha portata a pensare che forse è sbagliata nel suo ruolo sul Trono. Maria spiega che ogni volta che deve fare un’esterna le viene l’ansia. A rincuorarla ci pensano gli altri tronisti, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Il primo le fa notare che, in realtà, sono tutti nella stessa situazione, ma riescono a non mostrarlo.

Alessio, intanto, la bacia sulla fronte e consiglia ai corteggiatori di comportarsi bene con lei: “Li portiamo a fare una passeggiata lì fuori”. I due tronisti vengono apprezzati molto in questa circostanza e il pubblico è felice di vedere che tra loro riescano a darsi sostegno in modo così importante. “Stavo per svenire prima della prima esterna. Oggi mi trovo più a mio agio rispetto alla scorsa volta”, racconta Francesca. Tra i corteggiatori interviene Gianmarco e poco dopo anche Lorenzo, con cui ha anche fatto un’esterna.

De Filippi sta cercando così di portare la Sorrentino a viversi serenamente questo percorso, parlandone con tutti i presenti in studio. La tronista non trattiene le lacrime, ma appare comunque più tranquilla dopo aver ricevuto da tutti il sostegno. Gianni Sperti vorrebbe far qualcosa, ma secondo De Filippi “ce la farà, piano piano”.

Subito dopo questo momento, finisce al centro studio Alessio Pecorelli, il quale sta conoscendo Genny. La corteggiatrice non trattiene le lacrime quando Maria fa notare che a lei il tronista piace molto.