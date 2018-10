UeD oggi Valentina Autiero, lacrime e urla: la situazione degenera in studio

Uomini e Donne Oggi: Valentina Autiero, tra urla e lacrime, si scaglia contro Pino

La situazione in studio, nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10 ottobre, è letteralmente generata. In particolare, Valentina Autiero ha dato vita a uno sfogo inaspettato, che ha un po’ sconvolto il pubblico di Canale 5. Sono tanti i telespettatori che non sono riusciti a comprendere cos’è scattato nella dama. Scendendo ancora di più nel dettaglio, Maria De Filippi ha fatto sedere Valentina nuovamente di fronte a David. La conoscenza tra loro non prosegue nel migliore dei modi. La Autiero si è lamentata sempre degli stessi problemi. Sono davvero parecchie le volte che la dama ha dato vita a lunghi sfoghi, a causa dei litigi con David. Sono in tanti coloro che consigliano Valentina a lasciare andare il cavaliere e a voltare pagina, magari con un’altra frequentazione. I due sembrano proprio non trovarsi, ma la Autiero pare non voler mollare la presa. Ed ecco che in studio è intervenuto Pino.

Proprio l’intervento del cavaliere ha scatenato l’ira improvvisa della dama. L’uomo ha detto la sua opinione, alzando anche il tono della voce. Secondo Pino, Valentina dovrebbe salvaguardare la sua dignità lasciando finalmente perdere David, visto che più volte l’ha fatta soffrire. Infatti, il cavaliere ha ammesso di riuscire a spiegarsi come mai la Autiero continui ad andare dietro a David, dopo tutto quello che è accaduto. Ma le parole di Pino non sono state forse capite da Valentina, la quale ha reagito piuttosto male. La dama inizialmente è uscita in lacrime dallo studio, seguita da David. Quando sono rientrati, quest’ultimo ha chiesto a Pino di fare le scuse a Valentina.

Uomini e Donne, duro sfogo di Valentina Autiero: il pubblico senza parole

Dopo aver ricevuto le scuse da parte di Pino, Valentina ha dato vita a uno sfogo che ha un po’ lasciato senza parole il pubblico. Urlando e piangendo, la dama ha gridato contro il cavaliere, chiedendogli di farsi da parte e di non intromettersi nella sua conoscenza con David, in quanto non sa quello che lei prova. Uno sfogo molto forte quello di Valentina, che sembra essere ormai esausta. Infatti, la dama non riesce più trattenere le lacrime nel corso di ogni puntata del Trono Over.