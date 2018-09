Uomini e Donne: un anello per Gemma, Valentina di nuovo in lacrime

Uomini e Donne: Gemma convinta di ricevere una proposta di matrimonio, Valentina e David al centro della scena

Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne di venerdì 28 settembre Maria De Filippi fa vedere un video dello scorso dopo puntata che riguarda Gemma. La dama è andata a trovare Rocco, con cui ha litigato animatamente. Dopo di che, i due sono andati a bere qualcosa insieme, ma hanno continuato a litigare per tutta l’esterna. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, il cavaliere entra in puntata con una rosa e un nastro. Questo dono porta una grande sopresa per la dama, un anello. Con questo gesto, Rocco ha intenzione di chiedere scusa a Gemma. Non si tratta, però, di una proposta di matrimonio per la Galgani. La dama pare avesse gli occhi lucidi, in quanto in attesa di una dichiarazione d’amore. Il cavaliere in studio annuncia di voler continuare questa conoscenza, in quanto si trova molto bene con Gemma. Ed ecco che arriva Marco, il quale si ripropone ancora una volta alla Galgani. Non solo, l’uomo ha anche raggiunto, in questa settimana, la dama a Torino.

Marco ammette di aver visto un certo interesse da parte della Galgani quando si sono rivisti. La dama, però, decide di rifiutare nuovamente. Rocco per questa situazione si infastidisce parecchio e, per tale motivo, prende inizio una vera e proprio lite in studio. Nino è uscito con Caterina. Quest’ultima si trova bene con il cavaliere ed ecco che si intromette Barbara. La De Santis entra più volte nel discorso, tanto iniziano a litigare tutti e due con lei. Caterina decide poi di ballare con Nino, ma dichiara che questa sera andrà a cena con un altro cavaliere. Si crea un vero e proprio caos intorno a David, il quale dichiara di essere convinto del fatto che con Valentina ci sia qualcosa di speciale.

Uomini e Donne: Valentina esce dallo studio in lacrime, David la insegue

La scorsa puntata Valentina e David avevano chiuso, ma ora la situazione sembra cambiata. Il cavaliere ammette di essere preso mentalmente da lei, ma non condivide la sua aggressività. A questo punto si intromette Pino, il quale consiglia la dama a farsi rispettare di più. Arrivano accuse anche da Barbara e Pamela, e Valentina prende a male il tutto, tanto che si mette a piangere e poi esce dallo studio. David la segue dietro le quinte e la riporta in studio. Il cavaliere spinge Pino a chiedere scusa a Valentina. Nel corso della registrazione ovviamente non è mancata la classica lite tra Tina Cipollari e Gemma.