UeD oggi, Sossio e Ursula non si sono mai lasciati? Tutti delusi, Maria gli crede

Uomini e Donne oggi: il pubblico deluso dalla scelta di Ursula di tornare a frequentare Sossio, scoppia la polemica

Il pubblico è deluso dal comportamento Ursula, che a Uomini e Donne decide di continuare la sua storia con Sossio. La dama è pronta a farsi riconquistare dall’Aruta, ma ammette che ancora deve capire se è davvero disposta a tornare al suo fianco. La Bennardo, però, per non far soffrire ancora di più il calciatore sceglie di non avviare delle conoscenze con altri uomini. Più volte Sossio ha chiesto a Ursula di non frequentare altri cavalieri. Ora la dama decide di accettare la proposta del cavaliere. Nonostante i due stiano avviando nuovamente la frequentazione, la Bennardo non vuole lasciare comunque il programma. A detta di molti, i due dovrebbero a questo punto andarsene in quanto prima di Temptation Island Vip erano già ufficialmente una coppia. Ursula ha bisogno di capire se ancora lo ama e, dunque, teme di uscire dal programma. La dama confessa di sentirsi tutelata all’interno della trasmissione. Ma non solo, la Bennardo vuole vedere Sossio recuperare la loro storia pubblicamente. “Lui ci ha messo la faccia a distruggere, ora ci deve mettere la faccia a recuperare”, rivela Ursula. Maria De Filippi sembra credere alle parole della dama.

Infatti, la conduttrice più volte tenta di far capire a Tina Cipollari qual è il pensiero della donna in questo momento. Più volte, si mostra molto comprensiva con entrambi. Ma il discorso della Bennardo non convince per nulla l’opinionista e il pubblico. Mentre Gianni Sperti è preoccupato per la dama, i telespettatori sono convinti che in realtà Sossio e Ursula stiano ancora insieme. Sono ormai tanti coloro che sono sicuro del fatto che i due protagonisti del Trono Over non si siano mai lasciati dopo Temptation Island Vip. In particolare, a deludere è la Bennardo. Ricordiamo che in questi mesi i fan l’hanno appoggiata e sostenuta, soprattutto quando ha scelto di tornare nel programma e di lasciare Sossio. Ma ecco che ora decide di ricominciare a vedere l’Aruta. Il pubblico continua a sostenere che si tratti solo di business.

Uomini e Donne oggi: Sossio e Ursula continuano a creare polemiche, Maria De Filippi sembra credere in loro

“Ursula sei indifendibile, una delusione”, si legge attualmente sui social. Il pubblico è parecchio deluso dal comportamento della dama, tanto che a molti sembra che i due in realtà siano d’accordo. I telespettatori si chiedono come mai la Bennardo abbia scelto di fare un passo indietro con il cavaliere, dopo quanto accaduto nel reality delle tentazioni. Intanto, al contrario di Tina, Maria De Filippi sembra credere alle intenzioni di Sossio e Ursula. Gianni, invece, appare abbastanza deluso dalla scelta di Ursula, in quanto avrebbe preferito vederla ricominciare una nuova vita lontana dall’Aruta.

Dopo la messa in onda della puntata, sia Sossio che Ursula hanno condiviso un messaggio riguardante la loro storia. Inizialmente l’Aruta ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae felice a fianco alla dama. “Non trattengo le lacrime e se per molti piangere per amore è sinonimo di debolezza o nel mio caso finzione, tornando indietro farei tutto uguale”, scrive Sossio che definisce Ursula “angelo caduto dal cielo”. Anche la Bennardo ha poi condiviso una foto di coppia con l’Aruta. Attraverso le sue parole si intuisce che la dama non si è pentita per nulla della sua scelta di dare una seconda possibilità a Sossio.