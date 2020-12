UeD oggi, Silvia Raffaele è incinta: nome e sesso del primo figlio

Silvia Raffaele è incinta! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa questo importante annuncio proprio durante la Vigilia di Natale. In una foto che la ritrae con il fidanzato, Andrea La Mantia, la 30enne calabrese mostra il suo pancione. Secondo quanto lei stessa dichiara nel suo annuncio su Instagram, si trova al momento alla 19esima settimana di gravidanza. Nell’ultimo periodo sui social Silvia è apparsa abbastanza riservata, tanto che ha mostrato poco della sua vita privata. Oggi, 24 dicembre 2020, sente il bisogno di condividere con tutti coloro che la seguono la lieta notizia sulla gravidanza. Un annuncio inaspettato, ma che ovviamente rende felicissimi i suoi fan. Non può di certo essere il contrario, visto che Silvia è uno dei volti che è stato più amato all’interno del programma dal pubblico di Canale 5. Oggi la Raffaele fa così sapere ai suoi fan:

“Molto presto io e Andre saremo in tre. Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora”.

Detto ciò, Silvia annuncia che lei e La Mantia stanno aspettando Lorenzo! Dunque, l’ex tronista rende noto il sesso e il nome del suo primo figlio. La gioia che stanno provando per l’arrivo del bebè è “indescrivibile”, racconta la stessa Raffaele. Non bastano le parole per descrivere le emozioni che sta provando! E sebbene quest’anno sarà un Natale un po’ particolare per tutti – a causa delle regole messe in atto dal governo per contenere il contagio del Coronavirus durante le festività – Silvia consiglia ai fan di ricordare che questo comunque rappresenta un giorno di festa “che riempie il cuore”. Per tale motivo, ci tiene ad augurare insieme al fidanzato Andrea amore e serenità a tutti, con la speranza che il prossimo anno sia migliore.

Una bellissima sorpresa per i fan che hanno seguito con passione i percorsi della Raffaele nel programma di Maria De Filippi. Sicuramente le due esperienze non le hanno portato il lieto fine sperato, ma il pubblico l’ha sempre sostenuta. Inizialmente, nel ruolo di corteggiatrice, si ritrovò a essere la ‘non scelta’ di Fabio Colloricchio, il quale scelse Nicole Mazzocato. Dopo di che, fu scelta come tronista e iniziò un nuovo percorso con Fabio Ferrara e Rafael Valle tra i suoi corteggiatori. Questa volta, Silvia decise di abbandonare il Trono senza fare nessuna scelta! Ed ecco che non molto tempo dopo, la Raffaele ha incontrato Andrea La Mantia. Da 4 anni la loro storia d’amore procede alla grande, soprattutto ora che stanno attendendo il loro primo figlio.

Di recente un altro volto di un programma di Maria De Filippi, Temptation Island, ha annunciato di essere incinta: Roberta Mercurio.