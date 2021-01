UeD oggi Rosa e Pietro, svolta nella crisi: Perrotta scioglie le riserve

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno superato la crisi profonda? La coppia che è nata a Uomini e Donne non ha vissuto un periodo felice ultimamente. I due ex partecipanti del programma di Maria De Filippi hanno sconvolto i fan quando hanno fatto intendere che c’era qualcosa che non andava. Infatti, Rosa e Pietro improvvisamente non sono più apparsi insieme sui loro account social. La crisi è stata talmente forte che non hanno neppure trascorso insieme il Natale. La Perrotta ha festeggiato insieme alla sua famiglia e al figlio Domenico. Invece, l’ex corteggiatore ha raggiunto i suoi cari. Entrambi hanno preferito trattare la situazione con discrezione. Da parte dell’avvocato non sono arrivate delle conferme, mentre Rosa ha deciso di ammettere che qualcosa tra loro non andava più. Nonostante ciò, non ha più aggiornato i fan sulla questione e non ha rivelato i dettagli. Ed ecco che ora proprio lei decide di sorprendere proprio tutti.

Un gesto forse atteso da parte del pubblico, che ha continuato a credere nel loro amore. Scendendo nel dettaglio, la Perrotta condivide una parte di una sua intervista sul numero di Vero Tv del 28 marzo 2017. In quel periodo, Rosa stava intraprendendo il suo percorso nel programma di Canale 5 e alla rivista rivelava di aver iniziato questa avventura perché non vedeva l’ora di innamorasi di nuovo. Sperava che presto avrebbe incontrato il suo ‘lui’ e che avrebbe potuto creare una “bella famiglia”. Attraverso un filmato, in queste ultime ore, l’ex tronista riprende queste sue dichiarazioni e poi punta la fotocamera verso un’immagine speciale!

La foto su cui concentra l’attenzione Rosa è quella che la ritrae con Pietro e il piccolo Dodo. In questo modo, la Perrotta fa notare che effettivamente ha raggiunto i suoi obbiettivi: trovare l’amore e formare una famiglia. I suoi sogni si sono realizzati e, condividendo questa sua consapevolezza sul social, fa intendere che la crisi potrebbe essere ormai passata. Tra Rosa e Pietro è quindi tornato il sereno? Sembra proprio di sì. Nel filmato della Perrotta è possibile anche notare un cuore che lei stessa ha disegnato. Dunque, questa appare come una chiara conferma. Nel frattempo, da parte di Pietro regna ancora il silenzio.

Addirittura qualche giorno fa era stato ipotizzato che a segnare la crisi tra loro fossero state le rispettive famiglie. La voce si è fatta strada sul mondo del web ed è stata poi smentita da persone molto vicine alla coppia, contattate da Very Inutil Peaple.