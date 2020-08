UeD oggi Oscar ed Eleonora, lui svela la sua dura verità: “Meschina”

Una dura verità quella che oggi Oscar Branzani racconta su Eleonora Rocchini. Si sono conosciuti a Uomini e Donne nell’anno 2016 e, subito dopo la scelta, hanno dimostrato di essere molto affiatati e uniti. Con il passare del tempo, precisamente lo scorso anno, è arrivata la notizia sulla loro rottura. Ovviamente l’annuncio ha spiazzato un po’ tutti i fan. A distanza di poco tempo, sono venuti alla luce vari retroscena. In particolare, la sorella di Oscar, Dalila, ha scelto di rendere nota la sua versione dei fatti. La rottura definitiva sarebbe avvenuta a causa di una scoperta fatta proprio dalla Branzani, la quale ha raccontato di aver scoperto una relazione segreta tra il suo ex fidanzato Nunzio ed Eleonora. Per Dalila questo è stato un colpo basso e a oggi pare che le due non abbiano alcun tipo di rapporto. Dopo una dura guerra sui social, qualche settimana fa sembrava essere tornato il sereno tra Oscar ed Eleonora. Alcuni dettagli sembravano, appunto, confermare il ritorno di fiamma, ma qualcosa poi sarebbe nuovamente cambiato tra loro.

Proprio qualche ora fa, segnalavamo il presunto riavvicinamento tra Eleonora e Nunzio. Ora arriva una vera e propria conferma da parte di Oscar, il quale appare davvero sconvolto. L’ex tronista di Uomini e Donne rivela la sua clamorosa verità: con la Rocchini ci sarebbe stato un riavvicinamento in un mese, ma qualcosa poi sarebbe andato storto. “Una persona meschina professava amore e poi si è scoperto che mentre mi diceva ti amo si risentiva con uno che chiamava ‘schifoso'”, scrive Oscar rispondendo a una fan che le chiede spiegazioni. Il Branzani, profondamente deluso, continua il suo duro sfogo sotto un post da lui condiviso su Instagram: “Non ho mai conosciuto una persona più meschina e falsa”.

Pare che per Oscar ed Eleonora sia arrivato il momento di prendere strade diverse, in modo definitivo. Sembra che la Rocchini abbia scelto di seguire il suo cuore, tornando tra le braccia di Nunzio, l’ex di Dalila. Una scelta, la sua, che verrà sicuramente criticata dai fan. In effetti, l’ex corteggiatrice è finita già in passato in un polverone mediatico per quanto accaduto con la famiglia Branzani. Nel frattempo, anche questa volta, Eleonora decide di mantenere il silenzio e di non parlare di quanto sta accadendo. Oscar, invece, conclude il suo duro sfogo: “Schifo”.